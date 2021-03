Enrique Paris descarta renunciar al Colmed: "aunque haya recibido ataques (...) no me inhibe de seguir siendo parte"

24Horas.cl Tvn

22.03.2021

El ministro de Salud, Enrique Paris, respondió a las críticas realizadas desde el el propio Colegio Médico de Chile y también a las críticas emitidas por la presidenta de la colectividad, Izkia Siches.

Consultado al respecto, aseguró que no ha habido "declaraciones cruzadas" y que "he dicho que no voy a responder a las declaraciones de la doctora Siches".

Sin embargo, tras la pregunta respecto a si evalúa renunciar a la organización, mencionó que "de ninguna manera voy a renunciar al Colegio Médico de Chile, porque aunque haya recibido ciertos ataques, que no voy a responder, eso no me inhibe de seguir siendo parte del colegio médico de Chile".

Aseguró que en su tiempo como presidente del Colmed, durante seis años, "nunca hice un paro, jamás llamé a paro, jamás traté mal a las ministras o los ministros, siempre conversé".

Además, mencionó que frente a los comentarios de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, "no es la autoridad la que recibe el ataque, lo reciben miles de funcionarios de salud, miles de mujeres y hombres que han dejado su vida trabajando en contra de la pandemia".

"Creo que han sido nefastos": las duras críticas de Izkia Siches al gobierno por el manejo de la pandemia

La Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, criticó con dureza al Gobierno. Habló de guerra campal con el Ejecutivo, que se ha sacado fotos, textualmente, "con todos los infelices", Habla, además, de un Gobierno nefasto y duda que el ministro Enrique Paris esté tratando de controlar la pandemia.

Siches formuló estas declaraciones en el Podcast llamado La Cosa Nostra, conducido por Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga. En dicho espacio, sostuvo que La Mesa Social Covid por ejemplo, "no corta nada".

Criticó que "las únicas veces que me escuchan es cuando efectivamente hago declaraciones un poco más altisonantes" y que la mesa social Covid "no funciona, esa mesa social para llegar a acuerdos, no es una instancia que tenga poder, no corta nada, es una cuestión a la que voy pero me sirve como denuncia".

Respecto al rol que cumple el ministro Enrique Paris y el manejo de la pandemia, dijo: "para mí estas son definiciones de gobierno y entiendo que el ministro diga, por qué no hacen esto, y no, en realidad vamos a hacer otra cosa. Él va, pone la cara, como buen soldado, pero no veo que él esté hoy día trabajando por controlar la pandemia"

Sobre su relación con el Ejecutivo explicó que "la he pasado bien mal con este gobierno, creo que nosotros ahora... miren, con todo lo que ha pasado en la pandemia, estamos en guerra campal con el gobierno, porque los gallos además, en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, he ido a todas las reuniones, me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles".

En otra parte de la conversación, recalca: "yo les digo a mis colegas de derecha, oye este es el peor gobierno que le ha tocado a la medicina en Chile, el peor".

Finalmente dice que "aunque nos vendan la pomada, creo que han sido nefastos".

Hasta el momento, La Moneda no ha querido referirse a las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico.

