Ministro Paris descarta expandir vacunación y pretende mantener fecha de elecciones

Agencia Aton

21.04.2021

El ministro de Salud, Enrique Paris, asistió a las reuniones semanales en el Congreso que encabezan la presidenta del Senado, Yasna Provoste y su par de la Cámara, Diego Paulsen. Estos encuentros se están desarrollando con el objetivo de abordar la evolución y proyecciones de la pandemia.



Tras las conversaciones, Paris señaló que "no puedo adelantar ningún avance, pero hay una cierta tendencia a la estabilización. Han disminuido los pacientes mayores de 70 años que ingresan a las Unidades de Cuidados Intensivos, sin embargo hay un aumento muy importante entre 29 y 49 años de edad, hay mucha más gente que se está infectando en ese grupo, suponemos que la gente se está cuidando menos", explicó.



Ante la consulta sobre la posibilidad de flexibilizar el proceso de vacunación, el secretario de Estado reafirmó que "no se puede abrir masivamente".



"Si nosotros abrimos masivamente, va a llegar mucha gente a vacunarse, va a haber una pérdida del control del espacio y del distanciamiento físico, puede haber más infecciones y nosotros tenemos que guardar dosis para la segunda dosis, esa es nuestra prioridad. Si somos sinceros, obviamente que si llega un millón de personas a vacunarse en un día, no vamos a tener las dosis suficientes".



El ministro llamó a la tranquilidad sobre el abastecimiento explicando que las dosis siguen llegando. "Hoy día llegaron, el fin de semana llegan de nuevo, el sábado o el domingo llegaron 500 mil. Nosotros estamos recibiendo dosis en forma progresiva y por eso también tenemos que vacunar en forma progresiva. No se trata de abrir", expresó.



Además mencionó que "el personal que está vacunando está agotado". "Estamos vacunando con primera dosis a 70 mil personas diarias aproximadamente, con segunda dosis a 150 mil personas diarias y además estamos vacunando más de 100 mil con influenza, o sea, al día estamos vacunando a más de 318 mil personas, lo cual es un esfuerzo gigantesco", aseguró.



Sobre el error informático que ocurrió hoy a través de un extraño correo electrónico, el ministro aseguró que “se corrigió de inmediato y me preocupé muchísimo, llamé directamente a la directora del Hospital Digital y eso se solucionó. Para que vean cómo funciona el sistema, cuando la persona necesita o le toca la segunda dosis se le envía una señal. En este caso, desgraciadamente, fue un envío masivo pero se corrigió de inmediato", comentó.

Elecciones

Sobre el proceso de elecciones, fijado para el 15 y 16 de mayo, Paris indicó que “estamos haciendo todos los esfuerzos para que las elecciones se mantengan en la fecha que está fijada. La elección es un proceso democrático hermoso dentro del funcionamiento del país. Se van a mantener los protocolos que hemos hecho en conjunto con el Servel, para evitar justamente que haya contagio durante el proceso eleccionario“.



“Vamos a seguir aumentando la cantidad de vacunados. En este momento, casi el 51% de la población tiene al menos una dosis y el 37% tiene dos dosis. Por lo tanto, en mayo obviamente vamos a tener más gente vacunada y, si Dios quiere y seguimos tal como estamos, realizar las elecciones en la fecha que se ha fijado”, finalizó el ministro de Salud.