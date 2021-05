Paris responde a "influencers" que motivan a no vacunarse: "Es llamar a la muerte"

24Horas.cl Tvn

31.05.2021

En el balance de la evolución de la pandemia, realizado durante esta jornada por el ministerio de Salud, el ministro Enrique Paris se emocionó al hablar acerca de los influencers positivos que están tratando de contrarrestar los efectos de aquellos que, a través de redes sociales, llaman a no inocularse.

La autoridad aseguró que "desgraciadamente, la gente que llama a no vacunarse produce daño", detallando que, por ejemplo, "la mayoría de los pacientes que en este momento están hospitalizados en las UCI, son pacientes que no tienen la vacuna".

"Por lo tanto, llamar a no vacunarse es llamar a enfermarse, hospitalizarse, ingresar a las UTI y llamar a la muerte", dijo el ministro.

"Esos influencers negativos deberían pensar bien antes de transmitir esas señales", aseguró, recordando de todas maneras que la vacunación es "libre, voluntaria, segura y efectiva".

En ese contexto, remarcó a aquellos personajes de redes sociales que son "positivos", pero que no "salen a la luz pública" y que tienen comunicación con el ministerio de Salud, por ejemplo, para realizar campañas "y nos apoyan".

Así, recalcó los nombres de Eli de Caso, Gloria Stanley, María Inés Saez y también una prima del ministro "que siempre me apoya", momento en que se emocionó en medio del balance.

Hay que recalcar que este fin de semana en particular se hizo viral el testimonio de la modelo e influencer, Catalina Vallejos, quien en sus redes sociales aseguró que "no me voy a vacunar (...) el por qué, es porque en realidad casi nunca me vacuno con nada (...) porque siento que puedo defenderme yo misma, mis defensas son muy fuertes".

Aseguró que "yo ya tuve el coronavirus, ya tengo los anticuerpos, por lo tanto, es lo mismo que tuviera la vacuna (...) entonces ¿para qué me vacunaría y meterme más virus?".

Revisa las palabras del momento: