¿Eran los sables una amenaza? los análisis entregados en la formalización de Carabinero que mató a malabarista de Panguipulli

08.02.2021

IMPORTANTE: Esta nota fue redactada en medio de la formalización del carabinero, instancia que se mantiene en desarrollo

En medio de la formalización del carabinero Juan González, imputado por disparar y matar al joven malabarista Francisco Martínez, el pasado viernes en Panguipulli, región de Los Ríos, se entregaron detalles respecto a cuán peligrosos eran realmente los "machetes" que tenía la víctima al momento de ser controlado por los funcionarios policiales.

Al respecto, realizó un detalle investigativo la abogada penalista del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Elisabeth Matthei, quien argumentó que los sables no poseen punta como sí ocurre con otros productos de la marca Truper, que vende estos elementos.

La abogada realizó un análisis pormenorizado de todos los episodios que se vivieron al momento en que el joven fue controlado por Carabineros.

Al inicio de la secuencia, explica que "se puede observar que tiene agarrados los machetes desde la hoja" y que eso cambia solo cuando el malabarista se abalanza sobre el carabinero, momento en que los toma desde la empuñadura.

En ese sentido, explicó que la víctima "no se encontraba en posición amenazante" al inicio y que los sables no eran "realmente machetes (...) porque los tenía sujetos desde las hojas" y las pericias sobre el cuerpo no mostraban heridas en sus manos.

Señaló que la "amenaza con los aparatos fue posterior a tres disparos de Carabineros" y que si los efectivos policiales hubieran "creído que eran machetes, lo que procedía no era un control de identidad (...) derechamente era una detención". Agregó que entre los testigos, no hay personas que hablen acerca de un "procedimiento de detención", sino que de un control de identidad.

La marca y diferencias

Sobre los sables presentados como evidencia por la Policía de Investigaciones, previa entrega de la hermana de Francisco Martínez, indicó que se trata de aparatos marca Truper.

La abogada dijo que según sus pericias "en la punta están redondeados, no tienen punta con filo, fuimos al sitio web de la marca Truper y vimos que con el largo que detalló el fiscal, y la empuñadura naranja, y existen dos tipos de machetes que cumplen con esas características".

Puntualizó que existe un machete con punta y otro con "un vértice pronunciado" a diferencia del que poseerían los artistas como en este caso, que tiene, dijo, "una punta curva (...) que no eran aptos para que alguien hubiera sufrido algún tipo de herida o esté en peligro", agregó que "no tiene punta sino que son redondeados, puede deberse al uso o porque fueron itnervenidos artesanalmente, pero probablemente porque un malabarista no ocupa machetes que tengan posibilidad de dañarlo en las maniobras que realiza (...) no eran aptos para que alguien hubiera sufrido algún tipo de herida".

En ese sentido, recalcó que se trata de disparos "injustificados" porque "el uso de armas letales (...) se usa cuando haya riesgo de lesiones graves".

Finalizó explicando que el "uso de la fuerza es el último recurso" disponible para Carabineros.

Respecto al análisis, la Fiscalía también realizó el propio, describiendo las características ya mencionadas, pero agregando que el "sable" poseía filo en la zona más cercana a la empuñadura.

La defensa del Carabinero

Si bien el análisis de la Defensoría regional no fue tan extenso como el realizado por el INDH, igualmente el abogado representante se refirió sobre el tema.

Tras describir los episodios descritos por testigos que presenciaron la situación, indicó que "si me dicen que hay personas con machetes metálicos, más allá de si tengan o no filo, de una empresa que se dedica a fabricar machetes, no utensilios de circo".

Frente a aquello indicó que "lo mínimo que puede hacer un funcionario policial frente a un machete de 40 o 50 centímetros (...) es acercarse y hacer las consultas respectivas".

Sobre las dudas planteadas por la parte querellante respecto a si procedía un control de identidad o una detención, señaló que "si fuera control preventivo, da lo mismo, porque si se niega (...) habilita la detención".

Además, agregó que su defendido siempre "dio pasos hacia atrás" frente a la amenaza de los sables.