Error en pastillas anticonceptivas: Laboratorio responde a críticas y aumenta el número de mujeres denunciantes

03.12.2020

En la edición de 24 Horas Central del miércoles 2 de diciembre mostramos la grave denuncia de 29 mujeres que dicen haber quedado embarazadas debido al problema en envasado que presentó el anticonceptivo Anulette CD, producto que fue distribuido a través de distintos consultorios del país y que actualmente enfrenta un sumario para determinar causas y responsabilidades del error.

El problema consistió en la ubicación de placebos en vez de pastillas activas y la falta de comprimidos en algunos blísters del medicamento. Si bien el laboratorio que lo produce, Silesia, asegura que sólo se detectó la falla en 12 blíster, otras fuentes indican que podrían ser casi 280 mil los blíster defectuosos.

Tras la emisión del reportaje en 24 Horas el director médico de laboratorio Silesia, Leonardo Lourtau, accedió a dar una entrevista para responder a las críticas y denuncias. El representante de la farmacéutica aseguró que al notar el problema se tomó contacto con los consultorios para iniciar su retiro, aunque reconoció que no hay una trazabilidad de quiénes son las mujeres afectadas por el error.

Sobre la responsabilidad en el caso el ministro de Salud, Enrique Paris, fue tajante: "aquí el responsable original, inicial, obviamente que es el laboratorio que hizo mal el procedimiento que tiene que cumplir buenas prácticas de manufactura que llamamos nosotros GMP y eso tiene que ser controlado por el ISP tomando muestras aleatorias, de hecho el ISP hizo la denuncia".

Respecto a posibles compensaciones a las mujeres denunciantes el jefe de la cartera de Sanidad planteó que "si ellas necesitan o requieren una compensación y la justicia ordena esa compensación habrá que entregarla",

Más denunciantes

"Acá en el Cesfam no tenemos casos de pastillas, me dijo, y el aborto no se lo podemos ofrecer, lo que le podemos ofrecer es un psicólogo, tal cual, por si usted necesita ayuda psicológica para poder asumirlo".

Ese es uno de los testimonios de una de las 29 mujeres que decían estar embarazadas a causa del error en Anulette CD. Entre las víctimas hay quienes incluso pensaron en abortar, ciudadanas que deben enfrentarse a un cambio en sus planes de vida a pesar de que estaban siguiendo los pasos para cuidarse y evitar un embarazo.

Tras la emisión del reportaje desde Miles Chile informaron que han recibido más de 100 nuevas denuncias que se sumarían a la acción legal que pretenden emprender contra el laboratorio Silesia para pedir una compensación o la interrupción del embarazo.

