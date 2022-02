"Es insólito": Esperaban atención en el SAPU y fueron asaltados con un arma de fuego

24Horas.cl Tvn

18.02.2022

Un sujeto que se dio a la fuga asaltó y amenazó con un arma de fuego a usuarios de un SAPU que esperaban atención médica en la comuna de Lo Espejo.

El hecho ocurrió en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia ubicado en avenida Central, cerca del barrio chino de la comuna. Cerca de las seis de la mañana un desconocido ingresó al recinto asistencial para robar a los pacientes que estaban a la espera de ser atendidos.

El sujeto, antes de cometer el crimen, se dio una vuelta por el recinto asistencial para luego ingresar e ir directamente a amedrentar con un arma a las personas que estaban sentadas a esa hora de la mañana.

El hombre concretó el robo de una cartera de una mujer, mientras que otras personas que estaban en la sala de espera optaron por huir.

Posteriormente, el delincuente se fue caminando en completa calma ante la falta de personal de seguridad en los alrededores.

La directora del SAR doctor Julio Acuña Pinzón, Paula Álvarez, expresó lamentar la situación, sin embargo, resaltó que se trata de un hecho "insólito en nuestro servicio de urgencias".

"Sabemos que estamos en un territorio complejo, pero este tipo de situaciones violentas no la habíamos experimentado. Fue bastante rápido, el equipo no ser percató de forma inmediata, pero cuando nuestros usuarios empezaron a manifestar la situación se les abrió la puerta para que ingresaran y no salieron hasta que fueron atendidos", dijo la autoridad sanitaria.

Vecinos y usuarios del recinto, explicaron que "es la primera vez que asaltan en un consultorio, nunca había pasado".