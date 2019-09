Esposa del general (r) Oviedo declara ante la jueza Rutherford por "Caso Viajes"

El ex comandante en jefe del Ejército confesó que durante el año 2011 tomó vacaciones junto a su esposa, utilizando fondos fiscales.

10.09.2019

A las 9 de la mañana de este martes, la esposa del general (r) del Ejército, Humberto Oviedo, llegó hasta la oficina de la jueza Romy Rutherford, para declarar en calidad de testigo por el "caso Viajes".

Recordemos que el ex comandante en jefe confesó que durante el año 2011 tomó vacaciones junto a su esposa, utilizando fondos fiscales. La pareja viajó a Punta Cana, República Dominicana, mientras que un año después hicieron lo mismo, pero el destino elegido fue a México.

Según indicó La Tercera, Marianne Stegmann tendrá que aclarar los viajes que realizó al extranjero y que habrían sido financiados por fondos fiscales.

“Previo a llegar a la misión hice uso de mis vacaciones, por el término de seis días, el que pedí por escrito y autorizó el estado mayor general del ejército. Viajé con mi señora en ese momento y lo hicimos con destino a Punta Cana, en República Dominicana. El viaje, me refiero a los pasajes, me parece que aparte de la estadía mía y la de mi señora, se pagó con cargo a la orden de pasaje fiscal que pagó el Ejército. Lo que sí recuerdo es que yo viajé en clase ejecutiva, que era lo que me permitía el cargo de general que detentaba a esa época”, declaró con anterioridad Oviedo.