Esposo de Fabiola Campillai confirma que fue internada y que se encuentra con meningitis

Mario Cornejo expresó que ella "está estable. Ya le bajaron los dolores". Además, dijo sobre las declaraciones del Gobierno en la materia que "lo que hablan son puras mentiras. Yo jamás he recibido un llamado de ellos".

13.09.2020

Durante este domingo, el esposo de Fabiola Campillai, Marco Cornejo, confirmó que ella fue internada en el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) debido a complicaciones en su recuperación.

Campillai, quien perdió la visión en ambos ojos tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro, fue internada la tarde del viernes a raíz de una complicación derivada de su estado de recuperación.

Según indicó Cornejo a Radio Bío Bío, "cuando en un principio llegué al hospital, el doctor me dijo que la podían operar entre sábado y domingo, pero después yo me vine y creo que le hicieron más exámenes a mi mujer. Ahí apareció la meningitis. Eso retrasó el tema de la operación. No hay fecha. Sí está estable, ya le bajaron los dolores, porque estaba con harto medicamento y dice el doctor que está bien. Ha pasado buenas noches. Anoche hablé con ella y estaba más tranquilita".

Además, respecto a las declacaciones del Gobierno sobre que intentaron contactar a su familia, el esposo de Campillai expresó "jamás. Lo que hablan ellos son puras mentiras. Yo jamás he recibido un llamado de ellos. Jamás he recibido un llamado telefónico de parte del Estado ni del Gobierno, ni de Carabineros. Lo que habló el ministro del Interior, Víctor Pérez... Dijo que se iba a comunicar o que tenía toda la intención de comunicarse con la familia y jamás lo ha hecho. Solamente lo dijo porque estaba en pantalla en la tele".