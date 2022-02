"Está amarrada todo el día": Denuncian agresiones y abandono de pitbull en un balcón

24Horas.cl Tvn

19.02.2022

A través de redes sociales, vecinos de un edificio de Santiago Centro denunciaron agresiones y abandono de un pitbull al interior de un departamento.

En las imágenes se puede ver cómo una persona golpea a la mascota, la cual se encontraba amarrada en el pequeño balcón del inmueble ubicado en Nataniel Cox.

"La dejan amarrada todo el día. A veces amarrada al balcón, con menos de un metro de espacio para poder movilizarse. Yo he visto cómo le ha pegado, lo ha hecho con palos, le da combos, y la perrita obviamente que sigue ladrando, sigue ladrando", aseguró una testigo a 24 Horas.

Hace al menos un mes, al interior del departamento denunciado había un macho y una hembra pitbull, pero luego solo quedó la cachorra.

Los vecinos aseguran que los ladridos del can son de día y de noche, y que además, la mascota pasaría encerrada en un balcón de seis metros de largo y 50 centímetros de ancho. Esto, casi siempre a todo sol.

La propia testigo contó que "yo la veo que está amarrada todo el día y toda la noche, que más encima le pegan, y que incluso la dejan amarrada adentro del departamento. Hasta los niños que viven ahí le pegan. Entonces además están inculcando el tema del maltrato animal".

Este viernes, la Policía de Investigaciones llegó hasta el edificio. Sin embargo, luego de dos horas de trabajo, los uniformados no pudieron acreditar el delito de maltrato animal ya que no encontraron signos de golpes. No obstante a ello, no descartaron que pudiera existir vulneración a la ley de Tenencia Responsable de Mascotas, más conocida como Ley Cholito.

Debido a ello, la pitbull seguirá al cuidado de sus dueños, mientras que la comunidad del edificio aseguró que se mantendrán atentos ante cualquier indicio de maltrato o abandono.

Cabe mencionar que la PDI recibió el año pasado un 7% más de denuncias por maltrato animal, es decir 171 más que las registradas el 2020.