Estaba amarrada y orinada: Madre denuncia maltrato a su hija al interior del Hospital Roberto del Río

03.08.2021

Una dramática situación registró una madre cuando notó que su hija de 1 año, estaba amarrada a su cama clínica en el Hospital Roberto del Río.

Es el caso de Anika García, quien tiene a su hija hospitalizada hace unos días en oncología del recinto hospitalario ubicado en Independencia y tras levantarse a lavarse las manos notó que su pequeña hija estaba orinada en su cama y amarrada en sus muñecas.

"Me voy a lavar las manos y veo a la niña en la condición en que está, esa grabación fue en ese momento mientras yo entraba, me desconcerté, me sentí mal porque es mi hija y eso no se le hace a ningún niño, a ninguna persona", señaló Anika.

La pequeña que está internada en el Hospital Roberto del Río a la espera de donantes de sangre y siguiendo en curso sus quimioterapias, fue observada por su madre quien indicó que cuando al fin dejaron ver a su hija, se encontró con esta situación.

"Estaba amarrada y orinada, la excusa es que se había arrancado la sonda, pero no tiene justificación", apuntó.

Desde el hospital descartaron irregularidad indicando que todos los procedimientos se ajustaban al reglamento. "La contención es una medida habitual en pacientes pediátricos, ya que ellos se retiran de forma inconsciente vías venosas por donde se administran los medicamentos o los elementos necesarios para su monitorización", puntualizó el doctor Néstor Ortega, Director del Hospital Roberto del Río.

De igual manera señaló que "de ser necesario se realizará una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades".

Sin embargo, ante eso, Anika descartó que amarrarlos sea la solución, ni siquiera por seguridad, "no estoy de acuerdo" declaró. La pequeña continúa hospitalizada, pero su madre exige respuestas y poder acompañar a su hija tras el lamentable momento registrado.

Dicho deseo lo contempla la "Ley Mila", cuyo proyecto fue aprobado en general en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Una de sus impulsoras, Marcela Sabat (RN), detalló que "nuestro proyecto habla de dignidad y de humanidad. Garantiza que todo niño hospitalizado pueda estar acompañado por su padre, madre o figura significativa. Nadie puede negar este acompañamiento, considerando además que esta presencia permitirá una recuperación más rápida en niños y niñas".

Por ello parlamentarios piden revisar con urgencia el proyecto para lograr que los padres puedan acompañar a sus hijos y así evitar situaciones como la que registró Anika.