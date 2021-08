"Estábamos durmiendo": pareja sufrió violento asalto a su vivienda en Maipú

24Horas.cl Tvn

15.08.2021

Durante la madrugada de este domingo, una pareja fue víctima de un violento asalto en su domicilio en la comuna de Maipú.

Un delincuente llegó hasta la vivienda en pasaje El Tibet, con el objetivo de robar especies desde su interior. El sujeto rompió una ventana e ingresó por la puerta principal.

Tras escuchar ruidos, el dueño de casa se encontró frente a frente con el asaltante, con quien forcejeó y resultó lesionado. Posteriormente, el antisocial procedió a registrar el domicilio.

En tanto, la pareja del agredido dio aviso a sus vecinos por medio de las alarmas comunitarias. Los residentes del sector acudieron rápidamente a la vivienda y lograron la captura del delincuente.

Tras la llegada de Carabineros, el sujeto fue trasladado hasta 52° Comisaría de Maipú, en donde se encuentra detenido.

Violento robo a un domicilio en la comuna de Maipú. Sujeto ingresó portando un arma de fuego intimidando a una pareja que dormía en el interior, golpeándolos y obligándolos a entregar dinero y joyas.

El dueño de casa relató que "estábamos durmiendo cuando siento ruidos de interruptores. Prendió la luz y me enfrento con él. Venía con una pistola, un arma, que no sé si era de verdad o no. Buscaba joyas".

"Yo traté de apaciguarlo un poco, porque venía muy alterado, drogado. No lo sé... desarmando todo, amenazando a mi señora. Fue terrible", añadió la víctima del asalto.

El hombre resultó con cortes por arma blanca en la cabeza y piernas.