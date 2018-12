Estación Central clausuró casinos ilegales incautando cerca de 100 máquinas

Inspectores municipales y personal de Carabineros, dispusieron del cierre del negocio por no contar con patente comercial

Agencia Uno

22.12.2018

El alcalde Rodrigo Delgado junto al Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, encabezaron clausura de un local de máquinas tragamonedas ilegales, ubicado en plena Alameda, como parte del plan definido por el municipio para frenar este tipo de negocios que “generan externalidades negativas en la comunidad”, según comentó el jefe comunal.

Inspectores municipales y personal de Carabineros, dispusieron del cierre del negocio por no contar con patente comercial. Después de haber sido clausurado por séptima vez, el alcalde Delgado junto al Subsecretario Moreno instalaron el sello definitivo, pero en esta oportunidad culminó con el retiro de 93 máquinas ilegales que operaba en uno de los puntos más concurridos de la comuna de Estación Central.

El alcalde Rodrigo Delgado comentó “lamentablemente los propietarios de este local lo reabrieron siete veces a pesar de la clausura. Esto es una irregularidad importante, los dueños son ciudadanos chinos que dicen que no entienden el español, que ellos no sabían nuestra legislación lo cual es bastante raro porque para abrir un local deben conocer las leyes nacionales”.

La estrategia municipal ha permitido retirar más de 400 máquinas, disminuyendo en 25% la cantidad en la comuna. Además de las reiteradas fiscalizaciones, parte del plan fue la querella que se presentó contra 10 locales de máquinas tragamonedas ilegales por romper el sello de clausura en reiteradas ocasiones.

Dicha iniciativa legal busca perfeccionar las herramientas para la persecución penal a quienes exploten ilegalmente máquinas de azar, y clarificar las facultades y atribuciones de la Superintendencia de Casinos de Juego y las municipalidades sobre esta materia.

Por su parte el Subsecretario Moreno señaló: “Nuestra propuesta legislativa, que se está revisando el Senado, tiene por objeto la seguridad de las personas, que contemos con lugares de juego que sean legalmente establecidos y que no tengamos que vernos expuestos a lugares donde se realizan no sólo actividades de juego ilícitas, sino que otras actividades absolutamente contrarias a la ley. Creemos que este es un buen proyecto, que va a regularizar la situación de muchos locales donde funcionan casinos y salas de juego ilegales”.

Para la Policía de Investigaciones es fundamental prevenir a la comunidad sobre los distintos tipos de delitos y su evolución: la compra de productos adulterados produce un grave perjuicio a la economía del país, pero más preocupante aún es que puede arriesgar la salud y seguridad de los niños.

Durante lo que va de 2018, el SERNAC ha recibido alrededor de 317 mil reclamos en todos los mercados, de los cuales un 8% se refiere a problemas relacionados con el ejercicio de la garantía legal.