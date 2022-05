Estado de Excepción: comenzó despliegue militar en Macrozona Sur

24Horas.cl Tvn

18.05.2022

Tras el visto bueno de parte de la Contraloría General de la República y posterior publicación en el Diario Oficial, finalmente comenzó a regir el Estado de Excepción Constitucional en las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío, y en la región de La Araucanía, por lo que las Fuerzas Armadas comenzaron su despliegue durante esta noche.

Pasadas las 22:00 horas, en La Araucanía, salieron los efectivos militares desde el Regimiento de Montaña N°8 Tucapel de Temuco y se desplazaron hasta las distintas rutas.

Cabe señalar que, el Presidente Gabriel Boric designó a los jefes de Defensa Nacional en las zonas en que se decretó la medida y quienes asumirán la labor son el almirante Jorge Parga, en las provincias del Biobío y Arauco; y el general Edward Slater en La Araucanía.

Hasta el momento, personal militar y de carabineros realiza fiscalizaciones en las distintas rutas donde rige el Estado de Emergencia.

"Estamos aquí para traer algo de paz a la región"

Al respecto, el general Edward Slater contó que los militares desplegados se encuentran cumpliendo el control y tareas dispuestas por el decreto presidencial en distintas "vías de comunicación, tanto primarias como secundarias y va a ser permanente, de día y de noche".

En este sentido, Slater se refirió a las posibles hechos de fuerza o beligerancia que pudieran existir y puntualizó que "esperamos que no tengamos que enfrentar situaciones de ese tipo, porque no van a terminar bien, no es lo que corresponde".

"Nosotros estamos aquí para traer algo de paz a la región, pero el camino y la solución a esto es el diálogo, esperamos que eso (enfrentamientos) jamás ocurra, no es nuestra intención", agregó el militar

Además, se dirigió a aquellos que se encuentran al mando de atentados y pidió evitar dicho actuar enfatizando que "el camino es el diálogo y ojalá, a través de nuestras autoridades de Gobierno, ellos sigan ese camino y logren la convergencia y la paz que todos queremos".