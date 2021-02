Estafa por "comprobar infidelidades": denuncian a empresa de investigadores privados

24Horas.cl Tvn

09.02.2021

Al menos una decena de mujeres denunciaron haber sido estafadas por una empresa de investigadores privados, quienes además de cobrar montos millonarios, no realizaban el servicio solicitado.

"No puedo creer lo que estoy viviendo, realmente es una cosa tremenda, siento que es una mafia", confesó una de las víctimas a 24 Horas, quien contrató los servicios de la compañía para investigar una supuesta infidelidad de su pareja.

Sin embargo, denunció el incumplimiento de la investigación y el cobro de 5 millones de pesos.

"Usted firmó el contrato, así que tiene que pagar o si no vamos a proceder con el protocolo y justamente ese es mi temor, que me pase algo, que me sigan en un auto o que lleguen los cobradores", indicó.

La mujer, quien no quiso revelar su identidad, reiteró su miedo a posibles represalias por no cumplir con las cláusulas del contrato.

En vista de lo anterior, el abogado y académico de la Universidad Central (UCEN), Silvio Cuneo, explicó los tipos de contratos que existen.

"Si bien en materia de contrato civiles-privados las partes puede establecer de manera libre las cláusulas que estimen pertinentes, esto no significa que pueda haber espacio para el abuso. Tampoco en los contratos de adhesión, que son aquellos donde una parte tiene redactado el contrato y la otra simplemente firma, puede haber abuso y hay normas que regulan esto", aseguró.

Cabe destacar que todos los antecedentes del caso fueron entregados a la Fiscalía, para así investigar esta y otras situaciones similares.