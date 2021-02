"Estamos sin vivienda y sin trabajo": intentan levantar toma en terrenos de ex vertedero en Estación Central

04.02.2021

Este miércoles, más de 300 extranjeros intentaron tomarse los terrenos del ex vertedero Lo Errázuriz, en la comuna de Estación Central, para levantar sus viviendas. Una situación que ha generado todo un conflicto con los vecinos del sector que llevan años luchando por convertir el lugar en un parque. Las autoridades aseguran que construir casas en este terreno representa un riesgo para sus habitantes.

Como caótica y preocipante definen la situación los vecinos de la villa Robert Kennedy luego de que una decena de personas llegaran con la intención de tomarse el terreno. Se trata de más de 300 personas, la mayor parte de ellos extranjeros, que buscan un lugar para vivir porque la crisis sanitaria, que provocó que los recursos se les agotaran.

El vocero de la toma, Cristián Valencia, expresó que "estamos sin vivienda ahora mismo por el tema de la pandemia y estamos sin trabajo. Queremos tomar este lugar para poder hacer casas y habitarlas".

Cristián y otros ven en este sitio una alternativa para el problema que hoy enfrentan. En aquella superficie, que es la continuación del ex vertedero y que está a cargo del gobierno regional, los vecinos llevan años luchando por la instalación de un parque.

Algunos vecinos apoyan la toma, pero a otros les preocupa que la instalación de esta tire por suelo el proyecto del parque, en un área de la región Metropolitana donde las áreas verdes son escasas.

Las autoridades han indicado que el terreno, en ningún caso, está apto para ser habitado. El alcalde de Estación Central, Miguel Abdo, indicó que "no se puede, porque esto fue un vertedero, toda la gente lo sabe. Hay emanación de gases, hace cuatro meses atrás hubo un mega incendio... al final del día no podemos permitir eso porque es un tema contra la salud y contra ellos mismos".

La mañana de este jueves, vecinos, autoridades y representantes de la toma se juntaron en una reunión, donde el alcalde recalcó la imposibilidad de tomarse el terreno. Las partes no llegaron a acuerdo y los voceros de la toma indicaron que sí o sí realizarán la ocupación irregular del sitio.

Es un terreno que se pelean quienes llevan años luchando por un parque y aquellos que dicen no tener lugar donde vivir. Son las complejidades en torno al ex vertedero Lo Errázuriz, que hoy divide a chilenos y extranjeros frente a la demanda por una mejor calidad de vida. Unos piden áreas verdes y otros solución a la vivienda en un sitio no apto para ello.