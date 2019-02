"Este es mi jardín": denuncian violenta reacción de presidente de Gasco al expulsar a mujeres en Lago Ranco

"Fue humillante. Nos quitó las cosas, me arrebató el celular y me amenazó con tirarme el teléfono al lago", dijo una de las afectadas en contra de Matías Pérez.

24Horas.cl Tvn

06.02.2019

Un grupo de tres mujeres denunció una violenta reacción por parte de Matías Pérez, presidente de la empresa Gasco, quien fue grabado expulsando a las aludidas de un sector en el Lago Ranco, acusando que este es de su propiedad.

A través de un video viralizado en redes sociales, el hombre fue captado increpando a las mujeres, remarcándoles que "este es mi jardín".

"He tenido problemas con gente haciendo el amor, robándome. Lo lamento. Por último, me pueden pedir permiso. Pero cuando la gente se instala de mala manera. Ustedes se me van", complementó.

Las imágenes demuestran cómo el hombre asevera que "yo deslindo con el lago Ranco", por lo que él tendría derechos sobre quién puede ingresar al área.

Las denunciantes aseguraron que el propio protagonista les dijo que se trataba de Matías Pérez, quien además "nos quitó las cosas, me arrebató el celular y me amenazó con tirarme el teléfono al lago. Fue humillante".

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, confirmó que se recibió la denuncia, indicando que la seremi de Los Ríos en la materia llegará al área para hacer una fiscalización.