Este jueves se realizará el primer matrimonio igualitario del país: La historia de Javier y Jaime

10.03.2022

El pasado 7 de diciembre del 2021 se aprobó el proyecto que permite el matrimonio igualitario en Chile, con votos a 82 favor, 20 en contra y 2 abstenciones y con un claro mensaje del Presidente Piñera en dicha instancia: "Hoy damos un gran paso en dignidad, respeto y justicia con miles de parejas y familias, porque amor es amor" escribió el Mandatario.

Cerca de cuatro meses después se efectuará en nuestro país el primer matrimonio igualitario, esto luego de que el lunes 7 de marzo, las parejas del mismo sexo ya podían solicitar hora en la página del Registro Civil para contraer matrimonio igualitario.

Pero ¿quiénes conforman la pareja histórica que marcará este paso? se trata de Javier Silva y Jaime Nazar, quienes luego de siete años de relación, de los cuales tres fueron bajo acuerdo de unión civil, y dos hijos, ambos jóvenes irán al Registro Civil a primera hora para concretar el vínculo legal.

"Siendo padres vimos que era necesario este cambio en la ley porque el acuerdo de unión civil no protegía a nuestros hijos en el sentido de que. si alguno fallaba. el que no es padre biológico no tenía ningún tipo de custodia. Somos familia que existimos y nuestros tres hijos estaban en desventaja frente a los demás, esto era necesario", dijo Silva a LUN.

A la histórica instancia llegará el Ministro de Justicia y DDHH, Hernán Larraín, acompañado de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el director nacional del Registro Civil, Sergio Mierzejewski,