Estela Ortíz, viuda de víctima en "Caso Degollados": "Stange y Carabineros han ocultado información hasta el día de hoy"

20.08.2020

Tras la molestia de organizaciones de derechos humanos, Carabineros de Chile decidió revertir la rebautización de la Academia de Ciencias Policiales como "General Rodolfo Stange". La decisión fue valorada en entrevista con canal 24 Horas por Estela Ortíz, viuda de José Manuel Parada, quien fuera una de las víctimas del "Caso Degollados" en 1985.

Sin embargo, Ortíz considera que "que hay puntos que son poco claros. Él (Rozas) dice que la medida 'se suspende', y suspender es interrumpir por un período de tiempo, no es cambiar la medida, pararla".

Por ende, para la viuda de Parada la no aplicación de la medida "no es suficiente. No creo que el general Rozas no se dé cuenta de lo que ha causado en este país".

Más bien, para Ortíz lo que aquí sucedió podria ser "una decisión de Carabineros de validar los crímenes de derechos humanos, de valorar la impunidad, por lo tanto eso lo encuentro grave. Aquí ha habido un esfuerzo enorme por avanzar para que 'nunca más'". En ese marco, considera que este impasse "es una vergüenza, es una provocación, es una irresponsabilidad política que no tiene justificación. Por eso yo he solicitado que por favor me entregue las razones".

SOBRE CRÍTICAS DEL OFICIALISMO: "QUE NO SEAN TAN INCULTOS"

Respecto a las responsabilidades del general Stange en el caso sobre la muerte de su marido y otros dos profesores, señaló que "se sabe fehacientemente cómo el general Stange hizo todo por ocultar los crímenes de la detención, la tortura y degollamiento de José Manuel, Manuel y Santiago. Eso está en el proceso. Esto no es casual, es parte de cómo ha estado Carabineros ejerciendo".

En cuanto a las declaraciones emanadas desde algunos parlamentarios de oposición, quienes tildaron este episodio como "presiones de la izquierda" e incluso "censura", Ortíz fue enfática: "Yo les diría que no sean tan incultos, que estudien y vean lo que pasó en este país y que tengan un poquitito de sensibilidad frente a las opiniones diferentes".

Finalmente, la viuda de Parada aseguró contar con nuevos antecedentes sobre el caso: "Stange y Carabineros, lo sé y lo digo responsablemente, ha ocultado información hasta el día de hoy, y lo digo porque yo tengo información nueva en relación al proceso de José Manuel, Manuel y Santiago. No es algo que los familiares dicen porque se les ocurrió, lo que queremos es verdad y justicia, ni más ni menos".

Además, evitó señalar si es que el Presidente Piñera debería pedirle la renuncia al general Rozas, aunque puntualizó que "él debe asumir la responsabilidad política del enorme dolor que ha causado, de polarizar aún más la sociedad chilena, de no hacerse cargo y estar poniendo una política de violación sistemática de derechos humanos como algo normal dentro de Carabineros".