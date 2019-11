"Esto es mutilación": NY Times realiza crudo reportaje por aumento de traumas oculares debido a disparos en manifestaciones de Chile

24Horas.cl Tvn

Este domingo el medio estadounidense The New York Times publicó un reportaje audiovisual sobre la cantidad de traumas oculares que existen en Chile, debido a los disparos de balines realizados por Carabineros durante las manifestaciones de las últimas semanas.

"'Esto es mutilación': La policía en Chile está cegando a los protestantes" fue el título que usaron para referirse a la investigación periodística que realizaron, donde recopilaron testimonios de víctimas.

"Nuestro corresponsal ingresa a una unidad de trauma ocular en Chile que está respondiendo a 'una epidemia' de manifestantes que han recibido disparos de bala de la policía", añade en la descripción al reportaje.

"Me llega un perdigón en el ojo, Carabineros me pesca del pelo me lleva hasta la camioneta, se empezaron a burlar de mi porque iba a perder la vista… el perdigón lo tengo adentro", así comienza el video, con el primer testimonio, quien no aguanta la emoción y comienza a llorar al asegurar que "yo sé que Dios me va a dejar igual como yo estaba".