"Esto es una burla para dos millones de pesos": Denuncian estafa por prótesis ortopédicas para personas con discapacidad

21.12.2020

Una serie de denuncias contra una empresa de prótesis han llamado la atención de autoridades, luego que personas con discapacidad o con movilidad reducida recibieran productos de mala calidad o simplemente ni siquiera les llegaran.

Tal como es el caso de Jorge Baeza quien producto de una diabetes y la amputación parcial de la pierna izquierda redujo la movilidad a una silla de ruedas, por lo que decidió comprar una prótesis en la empresa Tecbionic, transformó su sueño en una pesadilla. Tras una tardanza de un año en la entrega, y constantes presiones contra la empresa recibió un producto de mala calidad.

"La pierna no me cabe acá. Cómo me la hizo más corta la rellenó con gomas", explicó Jorge Baeza, agregando que "cuando llegué a la casa se quebró, parece que está pegado con la gotita o no se qué".

Jorge además contó que este problema vino a significar un deterioro grave en su salud. "Tendrían que cortarme acá ahora, porque esto se agripó. Se puede decir que se recogieron los tendones y me tienen que cortar más arriba", contó Jorge.

Tecbionic, la e empresa de Concepción con sede en Santiago cuenta con siete denuncias en el Sernac y al menos con una formal en la Fiscalía Sur Metropolitana. Por su parte, su fundador es osé Aravena González, públicamente se define como ingeniero, pese a que no se ha titulado.

Al ser consultado por 24 Horas, Aravena indicó que "ya habíamos hecho ese producto a bajo costo y a ellos se les ofreció una garantía que no quisieron tomar. De hecho no nos contestó nada", explicando que el costo de este trabajo era alrededor de los $470 mil pesos.

Jorge no fue el único afectado, ya que según cuenta Carmen Soto, su esposo necesitaba una prótesis para comenzar el tratamiento luego de que perdiera una pierna en un accidente de tránsito. "Lo necesitaba para que mi esposo pudiera salir de su depresión, para que pudiera tener una mejor calidad de vida, pero lamentablemente no es lo que me prometió él".

Según contó Carmen, la prótesis llegó trizada y se terminó de romper por el uso, además de que habría llegado con un perno quebrado. "Después se lo pedí y el me dijo que había sido por mal uso", indicó la mujer.

Por su parte, Aravena señaló sobre este caso que "la única forma de que ese perno se pudiera quebrar de esa forma, en la que ellos me lo mostraron, es que lo hayan forzado de manera intencional".

Al igual que con Jorge, Carmen tuvo una demora en la entrega, recibiendo después un producto de bajo estándar además de que ella también denuncia que recibió malos tratos de parte de José Aravena.

Carmen pagó cerca de dos millones de pesos por una pieza que ni siquiera calzaba en la extremidad de su esposo. "Esto no es lo que el nos prometió, con esto él se burló de nosotros como familia, porque esto es una burla para dos millones de pesos que no se va a poder usar nunca".

Tantas han sido las personas supuestamente estafadas por José Aravena en Concepción y Santiago que han llevado a la creación de un grupo.

Una de ellas es Jocelyn Ruíz, quien denunció que ni siquiera logró recibir su prótesis necesaria para fortalecer sus extremidades tras el accidente que sufrió y por la que supuestamente pagó cerca de un millón de pesos. "Siempre me ponía excusas, primero fue por el estallido social, luego que le faltaban materiales. Después me bloqueó", señaló la mujer.

"Era un sueño volver a ponerme de pie y caminar. Era el sueño de mi hija también, que quería que la llevara al colegio tal como lo hacía antes del accidente", contó.

En tanto, las autoridades ya están alerta con los pasos a seguir.

Según explicó el abogado de Conadecus, Antonio Olivares, "el proveedor tiene que responder frente a ellos, ya sea entregando un producto que les satisfaga o bien devolviendo el dinero por los incumplimientos que ha tenido".

La directa del Biobío del Servcio Nacional de la Discapacitado (Senadis), señaló que "condenamos que se realice este tipo de hechos que vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Las personas afectadas por este caso que requieran asistencia legal, pueden contactar a Senadis".