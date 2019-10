Estudiante de Medicina que denunció abusos en comisaría: "Pensé que no iban a parar hasta que me desangrara"

24Horas.cl Tvn

26.10.2019

Eran las 2:00 de la mañana del pasado lunes 21, cuando en medio del toque de queda, personal de Carabineros detuvo a Josué Maureira al interior de un supermercado. Según él, un grito de auxilio lo desafió a poner en práctica los cuatro años que lleva estudiando Medicina en la Universidad Católica.

Pero antes de encontrar al posible paciente, la policía lo encontró a él. "Yo pensé que me iban a matar, porque después de eso incluso perdí el conocimiento. Me golpearon en reiteradas ocasiones en la cabeza", explicó el joven.

Luego de ser detenido y recobrar el conocimiento, según su relato, es llevado a constatar lesiones. "En ese momento, me constatan sólo las lesiones de brazos y piernas", explicó.

El estudiante mostró en cámara y mediante redes sociales las lesiones que dejó en su cuerpo el maltrato policial. "Esto corresponde a patadas, combos y golpes con lumas".

Pero las lesiones constatadas se sumarían a otras peores al regresar a la comisaría, las que finalmente lo han traído frente a las cámaras de 24 Horas. Josué sería uno de los casos más grave de tortura sexual denunciadas en nuestro país.

"En presencia de otros 10 carabineros que estaban ahí mismo, comienzan enseguida a golpearme la cabeza y ahí es cuando me obligan a gritar. Me dicen 'pero asúmelo' y me empiezan a golpear en la cabeza hasta que yo digo 'sí, soy maricón'. Eso me obligaron a gritar", expresó Josué.

Lo peor lo habría vivido luego de asumir su homosexualidad. "Entre dos carabineros me bajan los pantalones, me bajan mi ropa interior y me agreden sexualmente", indicó el joven estudiante.

Según su testimonio, luego de eso habría sido abusado con algún bastón de servicio de alguno de los carabineros. "En ese momento, yo cerré los ojos, por lo que no podría decir quién fue. Sé quienes estaban presentes, pero no habría decir quién de ellos perpetró la situación. Pensé que no iban a parar hasta que me desangrara", añadió.

Por este hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se querelló por tortura sexual. La organización conoció del caso mientras el joven se encontraba detenido en el módulo 4 de Santiago 1, en prisión preventiva hasta el viernes recién pasado, cuando recuperó su libertad.