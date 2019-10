Eurodiputados reúnen firmas para que la Unión Europa no asista a la COP25 hasta que "se respeten los Derechos Humanos" en Chile

29.10.2019

Los eurodiputados españoles Miguel Urban Crespo e Ídoia Villanueva buscarán que la Unión Europea no asista a la Cop25 que se llevará a cabo en Chile en diciembre próximo, "hasta que se respeten los Derechos Humanos" en nuestro país, en medio de la crisis social y política que se vive a lo largo del territorio nacional.

En conversación con 24Horas, Crespo, quien además es el responsable y coordinador de Derechos Humanos en la comisión del parlamento europeo, detalló que "hemos remitido ahora mismo a la alta representante de la política exterior europea, el 10 por ciento de las firmas del parlamento europeo de eurodiputados de varios grupos, pidiendo que la UE no participe en la COP hasta que se respeten los DD.HH. y haya responsables por la represión que está pasando en Chile".

En la misma línea, Villanueva sostuvo que "como dice el pueblo chileno no son 30 pesos, son 30 años de vulneración de Derechos Humanos. Nosotros pensamos que no basta con que acabe el toque de queda sino que se están vulnerando los Derechos Fundamentales del pueblo chileno".

"Por eso hemos escrito una carta desde el europarlamento con más de 40 firmas de europarlamentarios a los altos representantes de la Unión Europea, diciendo que Europa no puede participar de la Cop25 en esta situación", añadió.

Finalmente, detalló que "consideramos que mientras se esté en esta situación de vulneración de derechos continua en contra del pueblo chileno, y además no se investigue y no se depuren responsabilidades, Europa no debería de participar en esta Cop25".

Cabe recordar que la COP25 se llevará a cabo en Chile entre el 2 y el 13 de diciembre.