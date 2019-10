Evelyn Matthei tras destrozos en "hotelazo" de la U: "Ojalá que nunca más se queden en Providencia"

24Horas.cl Tvn

La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei llegó hasta Novotel, donde se concentraba el equipo de la Universidad de Chile para expresar su molestia por los destrozos que hicieron los hinchas durante la noche del viernes.

"Estoy indignada. Nuestros vecinos no podían respirar por las bombas lacrimógenas, acá vinieron vándalos que son las barras bravas de la Universidad de Chile, los dirigentes no han dado la cara por los destrozos que causaron (...)", declaró la alcaldesa a Cooperativa.

Asimismo, la edil expresó su intención de no permitir que el conjunto azul se hospede de nuevo en su comuna. "Los jugadores vinieron a saludar y azuzaban de alguna manera lo que estaba pasando. Ojalá que nunca más se queden en Providencia".

El "hotelazo" dejó una serie de destrozos y heridos, entre ellos cuatro carabineros policontusos, por lo que la alcaldesa anunció una querella contra quienes resulten responsables. Además, criticó la ausencia de los dirigentes en el hotel para responsabilizarse por los actos de la hinchada. "A los dirigentes no se les ve, no se les escucha, y además tienen al club a punto de descender".

"Que ningún dirigente de la Universidad de Chile sea capaz de venir y dar la cara, de decir que lo sienten, es una cosa indignante, porque no me van a decir que no tenían idea de lo que estaba pasando. Tienen que hacerse cargo", declaró la alcaldesa, quien además aseguró ser hincha de la "U".

"Son vándalos, animales (los hinchas que provocaron destrozos). Yo soy de la U, pero lo más probable es que van a perder y van a descender", declaró categóricamente.

Estamos evaluando las acciones a tomar como @Muni_provi, contra quienes resulten responsables de los destrozos ocurridos en las inmediaciones del hotel donde se concentra @udechile. A los vecinos afectados, escríbannos a [email protected] para ir recabando material. pic.twitter.com/5TlTIFnUbu — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 5, 2019