Evo Morales critica a Piñera: "Muestra un acto inhumano al deportar a migrantes"

Agencia Aton

12.02.2021

El ex mandatario de Bolivia, Evo Morales, criticó al Presidente Sebastián Piñera, luego de que la mañana del miércoles fueran expulsados del país más de 100 extranjeros que no tenían regularizada su situación migratoria en el país o que hayan cometido algún delito.



La decisión fue tomada en el marco del "Plan Colchane", con el que el gobierno buscará combatir el ingreso de extranjeros por pasos no habilitados, considerando la gran cantidad de personas que lo hicieron durante los últimos meses, situación que puso en alerta a las autoridades.

Sin embargo, la situación fue criticada por parte de la oposición y ahora fue el turno del ex mandatario boliviano, quien en su cuenta de Twitter comparó a Piñera con el ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusando, además, una falta de solidaridad por parte de la derecha.



"El gobierno de Sebastián Piñera de Chile muestra un acto cruel e inhumano al deportar a migrantes, igual que hizo Trump, sin derecho alguno, poniendo en riesgo su vida en pleno rebrote de la pandemia. Para la derecha no hay solidaridad ni ser humano, solo negocio y lucro", acusó Morales en la red social.