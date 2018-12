Ex GOPE involucrado en homicidio de Catrillanca revela que exabogado "manifestó que lo estaba llamando mi general Soto"

24Horas.cl TVN

27.12.2018

El exsuboficial Patricio Sepúlveda se refirió por primera vez a los hechos relacionados con el día del homicidio de Camilo Catrillanca, el pasado 14 de noviembre.

La última información que se tiene disponible respecto a él, tiene que ver con la revelación de la grabación que quedó registrada en la cámara que portaba ese día, adosada a su hombro, y que el abogado Javier Jara entregó la semanada pasada. En ella, se da cuenta de cómo los exsargentos Carlos Alarcón y Raúl Ávila disparan en al menos 12 oportunidades para detener a Camilo Catrillanca.

En un cuestionario respondido a La Tercera, Sepúlveda indica que no supo que hacer con las imágenes que permanecieron ocultas. "Siempre quise mostrarlas. No supe qué hacer. Estaba muy confundido y todo se complicó. Yo no tenía abogado, esa información no podía caer en manos de cualquier persona", sostuvo.

Agregó que "mi abogado en ese momento las vio y pidió estudiarlas antes de tomar cualquier decisión. Por motivos ya sabidos, mi abogado de ese entonces renunció al caso y nuevamente quedé sin abogado defensor".

Al ser consultado sobre la muerte del comunero mapuche, Sepúlveda sostuvo que "al no detenerse a las órdenes de intimidación el conductor del tractor, los colegas tomaron la determinación de disparar a una zona segura baja del tractor, con la única finalidad de que se detenga. Lo demás fue un trágico accidente. Nunca se tuvo la intención de herir o matar".

Agregó que las instrucciones para declarar las recibieron por el "abogado Inostroza, avaladas y ordenadas por el mayor Valdivieso. Nos señalaron que dijéramos que fue un enfrentamiento y se cruzó en la línea de fuego y que nosotros efectuamos sólo tiros disuasivos y nadie andaba con cámaras (...) Alarcón les manifestó que dijéramos la verdad, que igual se iba a saber. Más tarde que temprano saldría la verdad, ahí fue cuando el mayor Valdivieso le decía a Alarcón 'o te quieres ir preso'".

Alarcón también fue consultado sobre si el abogado Inostroza había recibido instrucciones desde el alto mando. "Sí. De todas las llamadas que recibía, en dos oportunidades cuando yo estaba hablando con él, me manifestó que lo estaba llamando mi general Soto. No recuerdo día ni hora. Hay otros que al parecer lo escucharon hablar. Eso es lo que sé".