Ex la intentó asesinar en su cama con un cuchillo: mujer denuncia falta de ayuda de las autoridades

18.02.2019

Estefanía Salvatierra denunció a su ex pareja y padre de sus hijas de intentar asesinarla con un cuchillo en su cama y que no ha recibido ayuda de las autoridades ante el "infierno" que vive.

En conversación con el Muy Buenos Días de TVN, Estefanía, quien vive albergada en la casa de una amiga debido a la amenazada de muerte de su ex pareja, relató diversas situaciones de violencia y la poca ayuda que ha recibido de las autoridades en la región de Valparaíso.

"Desperté con un cuchillo en mi cuello y el me decía ‘me las vas a pagar todas’ (....) me agarra y me pone almohada en la cara. Él me pidió que desbloqueará el celular y ahí desperté a mi hija, ahí se calmó ", contó la mujer.

Otro episodio, el que además está registrado en un video que compartió en redes sociales, muestra al hombre cuando le destrozó su vehículo con un martillo.

"Estaba lavándole los dientes a mi hija preparándola para ir a dormir, y de repente veo que todos están corriendo aquí en la casa donde hay muchos niños, y resulta que la casa estaba siendo atacada por mi ex pareja, tuve que salir de la casa donde me estaban albergando", indicó Estefania.

Según la víctima, el padre sus hijas mantiene una orden de alejamiento, la cual no respeta, y Carabineros aún no lo notifica, pese a que ella acompañó a los uniformados a la casa del hombre.

"Lo peor de todo es que he hecho todo. He ido a Carabineros, PDI, Sernac, Fiscalía, Tribunales de Familia, y resulta que este gallo se pasa por cualquier lado la orden de alejamiento", lamentó la mujer.

