Ex ministra de la Mujer acusa "desmantelamiento de la institucionalidad" tras llegada de Zalaquett

10.06.2020

La exministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, aseguró que el Gobierno de Sebastián Piñera ha “desmantelado” la cartera, luego de la salida de Macarena Santelices y el nombramiento de Mónica Zaalquett.

Para la exsecretaria de Estado del segundo mandato de Michelle Bachelet, el cambio no implica una modificación en los lineamientos, ya que como diputada UDI, Zalaquett se manifestó contraria a la extensión del postdata a seis meses y es contraria a al aborto en todas sus causales.

"Para mí no es ningún cambio de giro; la cartera sigue a cargo de la UDI, colectividad en la que tanto mujeres como hombres se han negado de manera sistemática y permanente en el tiempo a los derechos de las mujeres, en particular la actual ministra en cargos anteriores, como diputada", precisó.

Por otro lado, argumentó que desde el nombramiento de Isabel Plá y con todas sus sucesoras, "asistimos al desmantelamiento de la institucionalidad que se creó".

"La decisión que toma el Gobierno nuevamente pone en el centro el cuoteo político y el poder de la UDI en vez de los derechos de las mujeres y disidencias sexuales en el contexto de la pandemia. La ministra Zalaquett llega con un prontuario y sin conocimiento ni experiencia en el tema", recalcó.

La diputada Claudia Mix (Comunes) ofició a la Contraloría General de la República para que se pronuncie “sobre si se encuentra ajustado a derecho el protocolo de entrega de cajas de alimentos en el contexto de las medidas anunciadas por parte del Gobierno para combatir la crisis económica del país en el contexto del COVID-19”.

La parlamentaria sugiere un presunto uso político de la campaña “Alimentos para Chile” debido a que hoy se conoció la existencia de un instructivo del Gobierno para la comunicación visual y en redes sociales de la entrega de canastas.



En dicho manual -que se filtró desde la Intendencia de Ñuble-, se les pide a los funcionarios tener ciertos cuidados, como "siempre valorar al Presidente Sebastián Piñera”, pero teniendo presente que "la Contraloría está observando con atención todas las publicaciones".



La minuta pide "cuidar de no escribir que es el Presidente quien regala las cajas" y enfatiza que "las imágenes deben cumplir" con mostrar a "funcionarios bajando las cajas y entregándolas a las familias".



Hay que "preocuparse de que sea un buen tiro de grabación y de que no tenga contaminación visual", añade el documento, que solicita en las imágenes “sobre la emoción y valoración de las familias al recibir la ayuda, idealmente el agradecimiento de algunas personas, pero que el foco visual esté sobre todo en la beneficiaria”.



La caja, además, viene con una carta firmada por el Presidente Sebastián Piñera.

El oficio a la Contraloría

En la carta que la diputada Mix envió a Contraloría, expuso que “desde el bullado anuncio (de inicio del plan “Alimentos para Chile”) se han visto a un sinnúmero de autoridades entregando este beneficio y posando en fotos, las que posteriormente son publicadas en redes sociales, con las cajas y los beneficiarios sin respetar la distancia social. Más grave aún, hoy se filtró un manual del Gobierno para la comunicación visual y en redes sociales de la entrega de este beneficio”.

Según Mix, “en este manual es posible encontrar recomendaciones para los funcionarios encargados de realizar las entregas para que se asocie a esta política con el Presidente de la República”.



“Además -añade el oficio-, solicitan que en el caso de las imágenes que se muestran en redes sociales, estas sean en formato horizontal para ser usadas en televisión. Las fotos deben mostrar a los funcionarios bajando las cajas y entregándolas a las familias, preocupándose que estas no tengan contaminación visual, como carteles o gente mirando su teléfono”. Mix también resaltó, también, la búsqueda de emoción a la que apela el instructivo.



“Los hechos descritos muestran cómo a partir de una política de beneficio público para las familias más vulnerables del país, un sector político está sacando provecho político en un contexto de crisis social y económica", poniendo intereses particulares "por sobre los de la sociedad”, planteó la parlamentaria.



La consulta de Mix a Contraloría apunta a constatar si no ha sido vulnerado el principio de probidad administrativa de los funcionarios públicos.



“Se hace indispensable un análisis sobre la legalidad del protocolo de entrega este beneficio del Estado en el contexto de las medidas anunciadas por parte del Gobierno para combatir la crisis económica que vive nuestro país. En razón de lo anterior, se solicita un pronunciamiento de la Contraloría General de la República”, culminó la diputada Mix.