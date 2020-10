Ex ministro Mañalich renuncia a su derecho a guardar silencio y pide ser citado a declarar por querellas de Jadue y Navarro

Uno de sus abogados, Gabriel Zaliasnik, explicó que la decisión se basa en "la renuencia de la Fiscalía de conocer la versión del ex ministro Mañalich. Sabemos que es inusual, pero cuando el Ministerio Público no quiere escuchar versiones ni recibir antecedentes (...) no queda sino acudir a los tribunales".