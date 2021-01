Ex ministros de Salud envían carta al Gobierno pidiendo comunicación "experta" de los riesgo que conlleva la pandemia

24horas tvn

15.01.2021

A través de una extensa carta, ocho ex ministro de Salud manifestaron su preocupación por el aumento de los contagios en el país, la clara fatiga de la población y las consecuencias graves que ello puede traer para el sistema sanitario.

Así, la misiva dirigida al Gobierno, sostiene que "al inicio de la pandemia, ex ministras y ex ministros de Salud señalamos que los resultados no sólo dependerían de las necesarias acciones específicas que debía tomar el Gobierno, sino también del comportamiento de las personas y comunidades", dijeron.

Para el grupo de ex autoridades, "actualmente se observan claros signos de agotamiento de la población y de los equipos de salud".

"La fatiga se está traduciendo en respuestas más riesgosas, en una progresiva resistencia a cumplir con las medidas sanitarias y en relativizar la magnitud del problema. Estamos frente a un alza de contagios, que nos hace temer un escenario aún más duro, en un contexto en que las vacunas, que son una evidente esperanza, requerirán de mucho tiempo para alcanzar un nivel de inmunización que nos de tranquilidad", expresaron.

Por lo mismo, enfatizan que "es imperativo que el Gobierno, privilegiando la salud antes de cualquier otra consideración, comunique de manera experta los riesgos, mejore la protección social a las personas y las familias, escuche de manera empática e involucre a diversos actores y a las diferentes comunidades, desde y con la Atención Primaria, incrementando los espacios de participación para instalar las mejores estrategias locales que incentiven el cuidado mutuo, fortalezca urgentemente la trazabilidad y fiscalice vigorosamente el cumplimiento de las medidas".

"Asimismo, llamamos a los empresarios a que con diálogo y respeto de los derechos de los trabajadores, promuevan y faciliten el cumplimiento de las medidas sanitarias, posibilitando condiciones de protección al empleo seguro", agregan.

"Finalmente, porque todos somos responsables de que la salud este siempre primero, es que llamamos a todas y todos a un esfuerzo adicional, a que con sentido de bien común, nos sumemos organizadamente a apoyar acciones que nos permitan cuidarnos de manera efectiva en los largos meses que aún nos quedan por delante. Sólo apelando a la solidaridad y entendiéndonos dependientes entre nosotros, podremos seguir haciendo frente a esta terrible epidemia con los menores costos humanos y económicos. ¡A cuidarnos entre todos!", remataron.

La carta la firman: