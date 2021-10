Exárbitro Eduardo Ponce sufre violento robo frustrado mientras trabajaba como conductor de Uber

24Horas.cl Tvn

17.10.2021

El exárbitro de fútbol, Eduardo Ponce, fue víctima de un violento robo frustrado en la comuna de San Ramón mientras trabajaba como conductor de la aplicación de transporte Uber.

Al menos tres sujetos lo contactaron como pasajeros y, ya en su interior, lo golpearon y amenazaron para robarle su autómovil. Sin embargo, durante el forcejeo impactaron con un vehículo que acompañaba a la banda y finalmente con otro que se encontraba estacionado en la intersección de las calles Los Jazmines con Uruguay.

"Los individuos, provistos de un arma de fuego, lo hacen descender de su vehículo y posteriormente, se dan a la fuga e impactan un segundo vehiculo. En el lugar se incauta un teléfono y un arma de fantasía con el que intimidaron a la víctima", detalló Javier Peralta, capitán de la 31° Comisaría de San Ramón.

"Salí a trabajar como todos los días lo hago en las aplicaciones, esta vez en Uber, y tomé pasajeros en forma normal saliendo de una casa y una vez que me abordaron inicio marcha y uno de ellos me sujeta por el cuello y el otro me pone una pistola. Uno siempre está atento pero a las siete de la mañana uno tampoco piensa que puede pasar algo así y ahora en cualquier horario la delincuencia está especializada", señaló Ponce.

Hasta el momento no existen detenidos por este hecho mientras Carabineros sigue realizando las indagaciones para encontrar a los responsables del delito.