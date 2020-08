Excapitán de Carabineros imputado por lesiones graves a Fabiola Campillai queda en prisión preventiva

24Horas.cl Tvn

28.08.2020

El ex capitán de Carabineros imputado por los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas y acusado de ser el responsable de disparar la lacrimógena que dejó con ceguera total a Fabiola Campillai el pasado 26 de noviembre, quedó en prisión preventiva tras la audiencia de formalización a la que fue sometido este viernes.

El Tribunal estimó que la medida cautelar de prisión preventiva, sosteniendo que el imputado representa un peligro para la sociedad, tras acreditar que los "antecedentes son claros con respecto a la participación fundada" del excapitán Patricio Maturana; sin dar a lugar la petición de caución solicitada por la defensa del imputado.

Además se decretó un plazo de 90 días para la investigación.

🔴 J. Garantía de San Bernardo decreta prisión preventiva para Patricio Maturana, oficial de Carabineros, imputado como autor de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Fabiola Campillai, ocurrido en noviembre. Plazo de investigación: 90 días. pic.twitter.com/B71fYYySJS — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 29, 2020

Cabe destacar que este viernes se concretó la detención de Patricio Maturana por parte de personal de la Brigada Investigadora de Derechos Humanos de la PDI. El ahora ex uniformado es uno de los dos capitanes de la 14ª Comisaría de San Bernardo que fueron dados de baja tras el sumario administrativo iniciado a raíz de este caso.

De acuerdo a los antecedentes recopilados, Maturana fue quien percutó el disparo de una bomba lacrimógena durante un operativo en San Bernardo. Dicho disparo impactó en el rostro a la mujer mientras esperaba locomoción para acudir a su lugar de trabajo, provocando la pérdida de sus ojos y daño neurológico que derivaron en su ceguera total.

FORMALIZACIÓN

La Fiscal de Alta Complejidad Occidente, Paola Zárate solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, como autor del ilícito consumado de lesiones graves.

"Advirtiendo la presencia de personas ubicadas en dicha intersección, sin que por ello se estuviera afectando la libre circulación de transeúntes y vehículos ni se pusiera en peligro la vida o seguridad de las personas que circulaban en el sector, ni tampoco la de los funcionarios policiales, abusando de su cargo y con el propósito de proferir dolor efectúa un disparo", expuso la Fiscal.

🔴AHORA @Fisc_Occidente solicita prisión preventiva para excarabinero formalizado por apremios ilegítimos y por lesiones graves y gravísimas. El 26/nov/2019 el imputado provocó graves lesiones a una mujer de San Bernardo con una lacrimógena disparada por su carabina lanza gases — Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) August 28, 2020

CAMPILLAI EMPLAZA AL GRAL. ROZAS

En entrevista con canal 24 Horas, Fabiola Campillai, vecina de San Bernardo que en noviembre pasado perdió la visión en sus dos ojos tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro de parte de efectivos de Carabineros durante un operativo en el marco de las manifestaciones surgidas tras el estallido social.

La mujer se mostró conforma y "contenta" por la detención y formalización de Patricio Maturana, el ex capitán de la institución acusado del disparo que la cegó. Sin embargo, recalcó que "aunque él esté preso no me va a devolver mis ojos, pero hay un poquito de esperanza, de justicia".

En cuanto a si ha recibido visitas o colaboración de parte del Gobierno en todo este proceso, Campillai indicó que "ellos nunca se han acercado a nosotros, ni Carabineros ni de parte del Gobierno. Jamás nos han llamado, no hay ninguna palabra para nosotros. No han hecho ningún esfuerzo para estar con nosotros".

Al momento de referirse a la gestión y el actuar en su caso del general director de Carabineros, Mario Rozas, fue categórica: "Él también le dio mucha confianza a sus carabineros y les dio alas para que hicieran lo que quisieran desde el 18 de octubre en adelante. No solamente conmigo y Gustavo, sino a todas las víctimas de daños oculares. Él también debiera dar explicaciones".

EXPAREJA TILDA DE "MISÓGENO" A EXCAPITÁN Y RELATA HECHO DE VIOLENCIA

Desde Talca, Katherine Díaz, expareja de Patricio Maturana, el excapitán de la institución acusado del disparo que cegó a Fabiola Campillai, habla de un perfil impulsivo y maltratador.

Por este motivo, había presentado una denuncia por violencia intrafamiliar en 2015, del cual relata los hechos a 24Horas.

Tras conocer el caso de Fabiola, ofreció su ayuda y testimonio para la investigación.