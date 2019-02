Excarabinero que fue baleado en 2017: "Me obligaron a inculpar a la comunidad mapuche en Tirúa"

24Horas.cl Tvn

22.02.2019

Durante la noche de este jueves, un excabo segundo de Fuerzas Especiales de Carabineros denunció que, en mayo de 2017, la institución policial lo obligó a culpar a la comunidad mapuche de Tirúa, región del Biobío, por un disparo que sufrió en una de sus piernas.

Manuel Colipán Acuña resultó baleado en aquel entonces durante un procedimiento en las cercanías de la comunidad María Colipi Viuda de Maril. En aquel entonces, Colipán denunció que un encapuchado efectuó el tiro en su contra.

Sin embargo, en una entrevista con Cooperativa, el exuniformado indicó que en dicha ocasión "me obligaron a inculpar a una comunidad mapuche", reconociendo que uno de sus compañeros fue quien le propinó el disparo.

"El alto mando tiene conocimiento del accidente que pasó. A todo el país le hicieron creer que la comunidad me había disparado, encapuchados, (pero) fue un propio colega el que me disparó", explicó, añadiendo que el general Eric Gajardo Vistoso supo de lo ocurrido.

Posteriormente, Colipán destacó que "mi familia supo la verdad, la cual mis jefes del alto mando le hicieron creer que había sido un tema de procedimiento, que encapuchados me habían disparado ese día (...) Mintieron frente a la propia cara de mis papás que un encapuchado había sido y no dijeron la verdad que un propio colega me había disparado".

Actualmente, Manuel Colipán tiene 22 años y afirmó que pidió la baja de Carabineros luego del incidente, ya que había recibido "presiones".