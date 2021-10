Exfiscal Guerra y sobreseimiento del presidente Piñera en 2017: "No podría decir que yo visualicé cohecho o soborno"

Agencia Aton

17.10.2021

El exfiscal Manuel Guerra, en entrevista para El Mercurio, explicó por qué en 2017 sobreseyó al Presidente Sebastián Piñera, en el marco de lo que fue la primera investigación por el caso Dominga y Exalmar.



"Primero se investigó una imputación que hizo el exdiputado Hugo Gutiérrez en una querella contra el entonces expresidente Piñera, a fines del 2016, dada la compra de acciones de la empresa Exalmar por sociedades ligadas a él", explicó en la entrevista.



Añadió que "en marzo de 2017, amplia la querella, toma un reportaje de Radio Bío Bio, lo copia y lo pega, y, si lo resumiéramos, dice que la intervención del Presidente Piñera en agosto de 2010, de solicitar a la empresa Suez Energy trasladar el provecto Barrancones buscó beneficiar a Dominga. Indagamos negociación incompatible, que sanciona al empleado público que toma interés en un acto u operación en que debe intervenir en razón de su cargo para favorecer sus intereses o los de cercanos".



Respecto a eso, el exfiscal explicó que decidió sobreseer la causa porque "declararon las personas que participaron de la administración de los negocios de Piñera y se estableció que él la dejó en 2009. Las inversiones las manejaba Nicolás Noguera, de su confianza, con el apoyo de un comité de directores, que integraban José Cox y Fernando Barros. Todos ellos declaran y coinciden en eso".



También se refirió a los correos del gerente general de Bancard, Nicolás Noguera, relacionado también al caso Exalmar. "Entramos con palabras claves a más de 2 mil e-mails que se referían a las dos operaciones, Exalmar y Dominga, y nos dimos cuenta de que no teníamos ningún elemento de la intervención de Piñera o de algún miembro de su familia para beneficiar a Dominga respecto de Barrancones y tampoco en lo que era la venta de la minera", sostuvo Guerra.



Respecto a las diferencias entre su investigación y los hechos constitutivos de los delitos que se investigan ahora, señaló que "en ese momento no aparecían de esa forma. Estábamos hablando de un eventual acuerdo, no teníamos el contrato definitivo, las transferencias ni los pagos, ni la manera en que esto se había ejecutado que fue fuera del país. Para nosotros no fue tema esa es la verdad. No podría decir que yo visualicé un eventual cohecho o soborno. No lo visualicé, eso lo ha hecho la Fiscalia Nacional y sobre esa base ha tomado sus decisiones".