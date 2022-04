Exministro Paris revela detalles sobre su vida personal: "Tener una opción sexual distinta era muy complejo"

24Horas.cl Tvn

23.04.2022

El exministro de Salud Enrique Paris dio una extensa entrevista este sábado, donde además de comentar la contingencia, dio a conocer facetas sobre su vida personal.

En entrevista para revista Sábado , el exsecretario de Estado —de 73 años— señaló habló sobre su orientación sexual y aseveró que nunca se casó debido a que sabía que "no iba a hacer mi vida con una mujer".

Paris relató que luego de finalizar su beca en el Hospital Calvo Mackenna, se trasladó a Bélgica, en donde inició una relación con una joven. Incluso, afirmó el extitular de Salud, llegó a hablar de matrimonio, pero él le confesó que era homosexual.

Según recordó, "ella no le creyó y le pidió que se hiciera asesorar por un médico. Él lo hizo. Me tocó un psiquiatra muy religioso —dice y se ríe—. Igual me sirvió para hacer yo mismo mi propia reflexión".

Sobre la decisión de no casarse, el otrora ministro dijo que "yo sabía que eso pasaba, pero desde mi punto de vista era impensado, y necesitaba ser honesto conmigo mismo. Además, para mí, eso era inaceptable".

"En esos años, tener una opción sexual distinta era muy complejo, por lo que uno tenía que tratar de ser prudente. Nunca fui de los que se rebelaban. Soy hijo de mi tiempo, de mi época", añadió Paris.

Finalmente, el médico sostuvo que en la actualidad "es maravilloso que los niños puedan expresar lo que les sucede, lo que van sintiendo. Lo vi siendo pediatra, niños que decían 'me siento así o asá' a sus papás, al doctor. Es una duda terrible para ellos. No es que sea una cosa fácil tampoco, pero yo creo que es mucho mejor que lo digan, que transparenten sus problemas, sus inquietudes, y que no las oculten".

Movilh: "Felicitamos a Paris por este paso de libertad"

Tras la publicación de la entrevista, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), citó la conversación señalando que "el ex ministro de Salud Enrique Paris informa públicamente que es gay".

"Felicitamos a Paris por este paso de libertad", dijeron desde la organización.