Experto analiza audio clave en crimen de El Bosque: "Él sigue gozando de la fantasía de lo hecho"

26.05.2021

Durante la jornada de este martes se desarrolló la audiencia de formalización en contra de Fernando Behm, de 29 años, donde se presentaron pruebas que lo acreditarían como el autor de los delitos de homicidio de los dos hermanos, Rubén y Catalina, junto a la violación de la joven.

Una de las evidencia fue un audio dedicado a la niña de 14 años que fue recibido por un primo del imputado, el cual se hizo lectura del mensaje.

"Cata, pasó lo que nadie quería que pasara. Lo mismo que cuando te volaste la última vez pero nos descontrolamos...Salió todo mal. El Rubén estaba agresivo, yo más encima le pasé la mano. Se me pasó la mano. Disculpa no era mi intención de actuar así. Rubén no puso de su parte, se descontró. Fue un mal momento. Como que tengo imágenes de lo que pasó en ese momento. No era mi forma de reaccionar, tuve que controlarme. Búscame en San Bernardo, búscame donde quieras".

"Pasó lo que nadie quería que pasara (...) nos descontrolamos, todo salió mal", fue parte de lo que dijo Fernando Behm.









Frente a esta prueba, el experto en criminología, Mauricio Valdivia, señaló en el "Buenos Días a Todos" que con esta evidencia se puede interpretar los rasgos sicopáticos del acusado. "Hoy derechamente vamos hablar de una personalidad antisocial con rasgos sicopáticos", aseguró.

El mensaje, "es parte del placer que él obtiene a partir de la fantasía. Él sigue viviendo lo que hizo. Sigue gozando lo que hizo. Es bastante perverso lo que entrega ese audio dado que él sabe que está muerta. Acá hay una certeza que él sabe que está muerta pero sigue jugando con ese placer, con esa fantasía de lo que hizo y de lo que podría volver a pasar", explicó Valdivia.

"Le dice 'búscame, tú sabes dónde encontrarme' y eso es mentira, y vemos el estilo de manipulación que tiene este tipo de sujeto. Hoy ya tenemos más claridad y mayor certeza de poder atar cabos y relacionar la conducta previa de este sujeto", agregó el experto.

Valdivia aseguró que gracia a este mensaje se puede entender su estilo de vida debido a que "No tiene un sentido de anclaje y no tiene sentido de relación" por lo que es posible entender por qué traicionó y cometió este brutal crimen contra una familia que lo acogió y lo recibió en su casa.

"Ahora entendemos el sentido que tiene la vida para este tipo de sujetos. Prácticamente, vive como un pajarito, come y duerme donde lo pilla la noche y por eso podemos entender por qué se fue al cerro, por qué se fue a vivir a una cueva", detalló.