"Es un mito": experto dice que la vitamina C "no protege de los resfríos, está demostrado"

28.04.2022

Con el otoño llegaron las bajas temperaturas y aparecieron nuevamente los resfríos comunes. El doctor Hernán Cabello, médico broncopulmonar de la Clínica Alemana, explicó en 24 AM cuáles son los síntomas, cómo prevenir y qué ingerir ante un contagio.

Síntomas

Sobre cuáles son los síntomas de un resfrío, el especialista dijo que "el resfrío clásico es una infección viral respiratoria muy sencilla y breve en general, en que hay síntomas nasales: romadizo, congestión nasal y moco claro. Si es que hay fiebre, es muy baja. El malestar general es leve, de corta duración y pasa solo".

#ENVIVO | Doctor Hernán Cabello por resfrío común, influenza y el COVID-19: "Hoy día diferenciarlos es muy difícil en términos clínicos".



¿Cómo prevenir?

En cuanto a cómo prevenir un contagio, el doctor Cabello señaló que es importante que "estemos más abrigados si estamos al exterior", además del "lavado riguroso de manos y evitar tocar superficies que puedan estar contaminadas con virus respiratorio".

Además, el médico recomendó "usar todavía la mascarilla. Si bien protege muy bien del COVID, es menos eficaz hoy día para los virus comunes y corrientes".

¿Qué tomar ante un contagio?

Sobre qué ingerir tras un contagio, el broncopulmonar explicó que los medicamentos para el manejo de un resfrío común son aquellos que "alivian el dolor, la congestión y la cefalea, como el paracetamol o los clásicos antigripales que disminuyen la congestión nasal. Son útiles. Ahora, siempre es bueno estar atento a alguna complicación".

El "mito" de la vitamina C

Respecto a la vitamina C, el doctor aclaró que "es un mito que pueda protegernos de los resfríos. Está demostrado que no sirve. Las vitaminas que uno ingiere en la dieta normal son de sobra para prevenir problemas de hipovitaminosis".

Sólo "previene el resfrío en condiciones extremas, que no se dan habitualmente: en fríos extremos de la Antártida o en deportistas podría ser una rebaja en la tasa de resfríos, pero en general la vitamina C no protege de los resfríos".