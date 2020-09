"Chinita arlequín", la especie invasora que alerta a los expertos en Chile

Agencia Aton

24.09.2020

A pesar de su atractivo y aspecto inofensivo, las chinitas son enemigas naturales de varias plagas importantes para el desarrollo de la agricultura -como los pulgones-, por lo que algunas de sus especies han sido utilizadas en varios países como controladores biológicos de este tipo de especies.

Sin embargo, la introducción de la "chinita arlequín" o asiática (Harmonia axyridis), una especie particularmente grande en tamaño y muy voraz, ha generado problemas posteriormente.

Recién el año 2008 esta especie se registró en nuestro país, cuando un equipo encabezado por la profesora Audrey Grez, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, identificó un ejemplar en la zona de Pirque.

Luego de enviar algunos ejemplares a Francia para ser analizados se detectó que eran idénticos genéticamente a una variedad producida en Estados Unidos, y que es la que ha invadido muchos países del mundo, en particular países con climas templados.

Según Grez, su presencia genera tres problemas. "La chinita arlequín no solo se comía a los pulgones, dejando a las otras especies sin alimento, sino que también se comía más a las otras chinitas, disminuyendo la presencia de otras especies notablemente en Chile, en Europa y en Estados Unidos", planteó la especialista, quien encabeza la iniciativa de ciencia ciudadana "Chinita arlequín".

El segundo problema descrito en la literatura, pero que de acuerdo a la académica aún no ocurre en Chile, es que esta chinita aparece en los cultivos en primavera, pero luego se va a la alta cordillera o al sur -ya que no tolera las altas temperaturas- y en otoño, antes de irse a hibernar, se agrupa en frutos blandos como las uvas, los arándanos, frutillas y otros.

"En lugares que son productores de vino generan una situación compleja porque si el vino está contaminado por la larva, el huevo o el adulto, al cosechar la uva en otoño las condiciones del vino pueden cambiar", explicó.

La tercera problemática es que cuando hibernan lo hacen dentro de las casas formando colonias de chinitas, generando varias molestias a las personas.

"La gente las mata o las saca y vuelven a entrar porque buscan refugios térmicos, incluso en departamentos en un piso 17. Cuando las perturbas, generan un líquido amarillo que mancha cortinas, paredes, sábanas, y si eres alérgico, podría generarte una pequeña reacción", aseguró la profesora de Favet.



LA IMPORTANCIA DEL MONITOREO

Debido a estos problemas, expertos de la Universidad de Chile han encendido la alerta sobre los daños que causaría este insecto y llamaron a la población a identificarla y "reportar" su presencia a través de redes sociales y en las plataformas digitales de la universidad.

"Como es una población invasora a gran escala espacial, nos preguntamos cómo podíamos ver su avance en el país y generamos esta iniciativa de ciencia ciudadana, con esta página web donde la gente se informa del fenómeno y nos cuenta con datos y fotografías en qué parte del país se encuentra esta especie", explicó Grez respecto a la iniciativa que encabeza.

Al ser una especie identificable por su tamaño, tener una M en la parte de atrás de la cabeza y nueve puntos en la espalda "hubo una respuesta importante por parte de la gente, que comenzó a encontrarla en sus casas o en los cultivos", recalcó.

MEDIDAS PARA SU CONTROL

Audrey Grez indicó que a nivel internacional no se ha podido generar un plan efectivo que permita el control de esta especie, contándose por el momento solo con medidas paliativas, por lo que recomiendan a la gente que las elimine al interior de su hogar, sin utilizar plaguicidas en los exteriores ya que también afectarán a las especies locales de chinitas.

"Otra dificultad que tenemos es que no contamos con un organismo que pueda hacerse cargo del problema ya que al ser clasificado como una plaga urbana, no cabe en la responsabilidad del SAG", organismo con el que de todas maneras se ha desarrollado una importante colaboración, gracias al aporte que ha realizado de miles de registros en todo el país a lo largo de los años.



Grez destacó que otra complicación radica en que al alcanzar una especie invasora cierto nivel poblacional se hace muy difícil controlarla, por lo que resulta fundamental adelantarse antes de que se asiente en las distintas localidades.



Por ello, en el marco de este proyecto se han desarrollado variados estudios que han permitido el desarrollo de modelos de distribución de especies, identificando "las condiciones abióticas de cada coordenada donde ha sido encontrada la chinita, y los lugares que reúnen esas características bioclimáticas, pero que no tienen aún presencia de la chinita. Es entonces una herramienta muy potente para buscar la chinita antes de que se reproduzca. Por ejemplo, logramos llegar a Chiloé antes de que sucediera", valoró Grez.