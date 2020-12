Extensión de la Línea 2 del Metro alcanzó un 54% de avance: Estará disponible en 2023

24Horas.cl TVN

17.12.2020

La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, realizó esta jornada un recorrido por las obras de extensión de la Línea 2 de Metro, que unirá las comunas de La Cisterna y San Bernardo.



Acompañada por su par de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y el presidente de Metro, Louis de Grange, Hutt supervisó los avances de la construcción que ya cuenta con un 54% de avance y que permitirá añadir cuatro nuevas estaciones (El Bosque, Observatorio, Copa Lo Martínez y El Pino) a la red en un tramo de 5,2 kilómetros, que según los estudios de las autoridades, beneficiará a cerca de 600 mil vecinos.



Tras su visita, la titular del MTT manifestó que “esta obra y el estado de avance que tiene es un verdadero orgullo. No sólo por la tremenda obra de ingeniería que significa, sino principalmente, y lo más importante, es que está en la línea del trabajo que hemos venimos realizando para entregar una mejor calidad de servicio a los pasajeros, para devolverles la dignidad que se merecen en sus traslados”.



“La extensión de la Línea 2 sumará cuatro nuevas estaciones, que estarán listas y disponibles para los vecinos de La Cisterna, El Bosque y San Bernardo en 2023. Estas obras beneficiarán a más de 600 mil habitantes de estas comunas, y por supuesto a todos los santiaguinos. El Metro no sólo acorta los trayectos, también acerca las oportunidades para los vecinos y para quienes viajan a estas comunas a trabajar, estudiar o para visitar a sus familiares y amigos”, añadió.



En tanto, el ministro Moreno destacó que “detrás de esta obra también hay empleo, hay la posibilidad que 1.200 personas trabajen y hagan posible esta obra. En las obras del Metro, no sólo en estas, sino que también en otras, están trabajando 2 mil personas, y para el año 2021 van a trabajar más de 3.700 personas. Esto muestra como la inversión pública puede ayudar en el mayor problema que tenemos hoy día, que es recuperar el empleo”.



Por su parte, el presidente de Metro, Louis de Grange, señaló que “la expansión de la red es fundamental para la movilidad de la ciudad de Santiago y especialmente para los vecinos de las nuevas comunas que se verán beneficiadas. Por ese motivo, durante todo este año hemos seguido trabajando en nuestros proyectos de expansión, incluso de forma paralela al proceso de reconstrucción que concluimos a fines de septiembre, y en el contexto de la pandemia del coronavirus”.



En esa línea, aseguró que “hoy estamos viendo los avances de esta futura estación del proyecto de extensión de Línea 2, que ya alcanza el 54% de avance constructivo. Esta nueva estación terminal de Línea 2 será utilizada por casi 18 millones de pasajeros al año, quienes podrán llegar en aproximadamente 24 minutos al centro de Santiago y estar más conectado con sus familiares, amigos, centros asistenciales y servicios en general, además de optar a nuevas oportunidades”.



Al igual que la extensión de la Línea 3, la puesta en servicio de la ampliación de Línea 2 está prevista para 2023.