Extranjeros hacen fila y pernoctan a las afueras del Departamento de Extranjería para regularizar su situación

24Horas.cl Tvn

02.11.2020

Durante la noche de este domingo y madrugada de este lunes, cientos de extranjeros se encuentran pernoctando a la intemperie a las afueras del Departamento de Extranjería y Migración, en la comuna de Santiago Centro.

Según indicó capitán Juan Chiari, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, se refirió a esta situación indicando que en el lugar se encuentran cerca de 300 personas que buscan regularizar su situación en el país.

Asimismo indicó que Carabineros se encuentra en el lugar de forma preventiva a fin de evitar aglomeraciones en la vía pública bajo el contexto de emergencia santiaria y guiarlos en el proceso, estableciendo rondas periódicas de parte de la institución.

Testimonios

Un equipo de 24 Horas conversó con distintas personas que se encuentran esperando poder realizar sus trámites, reservando sus lugares desde incluso días a la espera poder quedar de forma legal en nuestro país, siendo en su mayoría cubanos.

Laura es una pediatra cubana residente en nuestro país que ingresó de forma irregular, pero que una vez en el país acudió a la PDI para lograr regularizar su situación, encontrando la asistencia presencial, "la única vía en que estaban dando refugio".

Asimismo contó que desde que llegó a nuestro país que comenzó a estudiar para poder rendir la prueba Eunacom para poder validar sus conocimientos, la cual ya se encuentra inscrita para diciembre, pero, a pesar de contar con dicha aprobación no podría trabajar porque no tendría los papeles, contó.

"A nosotros los cubanos nos tratan como otra cosa, al contrario de los venezolanos, los haitianos, los colombianos, que piden una visa y se la dan. Ingresan al país de forma legal. Ese es el problema que tenemos nosotros, como no nos dan el permiso tenemos que incumplir y pagar las consecuencias acá", comentó un hombre de la fila, que lleva dos años y seis meses en Chile.

Una situación similar enfrenta Ángela, quien es una chilena que se encuentra acompañando a una amiga cubana que busca regularizar su situación que ya lleva un año y medio en nuestro país, en el cual no ha podido obtener sus papeles. "Hizo su autodenuncia, no la acogieron a trámite y la mandaron a ver el tema de sus papeles", comentó a 24 Horas.

"Ahora salió esta posibilidad. Nosotros estamos haciendo fila desde las cuatro de la tarde, pero hay mucha gente que está aquí desde el viernes esperando y no hay ningún tipo de solución. Imagínate que ha tenido que venir gente chilena a darles pan, café o algo caliente. Yo encuentro irrisorio que la gente tenga que estar aquí dos días o tres esperando algún tipo de solución", indicó Ángela.

Asimismo señaló que varios amigos han realizado filas similares en días anteriores, en donde les entregan unos papeles que deben llenar y posteriormente les dan una cita donde se verá si aplican dentro de la visa de refugiado, "pero no hay seguridad de que eso vaya a suceder", recalcó, agregando que según le han dicho, estarían entregando solo 30 cupos para los más de 300 que se mantienen en el lugar.

Por otro lado, Yaniel Torres, también cubano y proveniente de Osorno señaló que le comentaron sobre este trámite hace menos de un día, pero que, "al igual que mis amigos acá, llevamos dos años en Chile trabajando por ahí para poder ganarnos la vida", agregando que en el lugar hay gente durmiendo en el suelo, agregando que esta es "primera vez" que se puede regularizar su situación en nuestro país.

"En Osorno pedimos refugio igual, pero no nos lo dieron, y llegó esta oportunidad y queremos aprovechar. Entonces como dijo la señorita, están entregando solo 30 cupos al día, no sé si vamos a tener la oportunidad, pero hay que estar acá, tratar de que todos los cubanos, al igual que todos los extranjeros que están acá poder llevarnos bien y solucionar el problema", contó Yaniel, agregando que no solo hay cubanos a las afueras de Extranjería, sino que también haitianos y venezolanos a la espera de poder realizar el trámite.

Fotos de Rodrigo Pérez