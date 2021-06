"Esto da mucha indignación que pase los fines de semana donde las personas no se pueden defender", dijo Waleska Ureta, directora nacional del organismo.

"Son ilegales porque no hay debido proceso": Servicio Jesuita a Migrantes critica expulsión masiva de venezolanos

07.06.2021

Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita Migrantes, criticó la expulsión de 56 ciudadanos venezolanos desde Chile en un operativo liderado por el Gobierno, calificándola como "ilegal porque no se respeta el debido proceso".

Según dijo a 24 AM, el proceso efectuado el fin de semana "es preocupante porque estas expulsiones no tienen el debido proceso, entonces cada caso no tiene el análisis con las medidas necesarias".

Asimismo, aseveró que "esto da mucha indignación que pase los fines de semana donde las personas no se pueden defender".

Ureta complementó que 37 de los 56 casos tenían solo sanciones administrativas, como ingresos ilegales al país, siendo aún más necesario en someterlos a investigación judicial antes de ser llevados a su país de origen.

"La ONU ya emplazó al Gobierno a detener esto. Que sean colectivas, las hacen ilegales porque cada caso debe ser analizado de manera particular y que cada uno tenga derecho a defenderse", añadió.

Igualmente, dijo que hubo casos en que padres debieron dejar a sus hijos en Chile para ser devueltos a su país.