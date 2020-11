La mujer de San Bernardo cuestionó a la justicia por la situación del ex carabinero Patricio Maturana, quien le disparó: "Aparte de tener un arresto domiciliario, él sigue haciendo su vida normal". Además, aseguró que el general Rozas "nunca se comunicó con nosotros".

Fabiola Campillai a un año del disparo policial que le quitó la visión: "No quiero ya más intervenciones"

29.11.2020

"Quiero que mis ojos queden cerrados. No quiero aparentar algo que ya no está ahí, no quiero ya más intervenciones y dejar mis ojitos cerraditos como están".

Ya pasó un año de un caso icónico y emblemático de la etapa álgida de la crisis social originada en octubre de 2019. En estos últimos 365 días, Fabiola Campillai tuvo que acostumbrarse a vivir de una nueva manera sin la visión de sus dos ojos. "Lo he pasado mal, he sentido todos los dolores e incluso ahora que fue una operación ambulatoria, también lo pasé mal. Era mucho el dolor, se me inflamó el ojo, estuve casi una semana en el hospital", lamenta en conversación con 24 Horas Central.

Se trata de una más de las intervenciones a las que tuvo que someterse, pero ahora ya no quiere más. Esta madre de tres hijos cuenta que lo único que quedaría sólo son operaciones estéticas.

Marco, su marido, ha sido puntal de la familia y fiel compañero en esta dura etapa de rehabilitación: "Yo solamente recibí un llamado (de mis hijos) que a la mamá el habían disparado y ahí quedé en shock al tiro. Nunca pensé que el tipo de había atrevido a dispararle a la cara. Me imaginé que podría haber sido a un pie o un brazo", recuerda sobre el día del disparo.

ABOGADA DE CAMPILLAI POR ARRESTO DOMICILIARIO PARA CARABINERO DEL DISPARO: "VIENE A CONSTATAR QUE EN NUESTRO PAÍS LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS"

Los eventuales responsables fueron dos oficiales del piquete de Carabineros que actuó ese 26 de noviembre de 2019 en San Bernardo. Fabiola iba a su trabajo. Nada tenía que ver con las manifestaciones que se habían desarrollado una hora antes en esa intersección.

El video revelado mostraba al entonces capitán de Carabineros, Patricio Maturana, quien es apuntado por el Ministerio Público como el autor del disparo. Al respecto, Alejandra Arriaza, abogada de Fabiola Campillai, comenta que el ahora ex uniformado "fue formalizado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. En principio fue decretada la prisión preventiva (...) sin embargo, la defensa apeló y esta se cambió por un arresto domiciliario total".

Sobre el fallo, agrega que "lo recibimos con mucha decepción porque viene a constatar que en nuestro país la justicia no es igual para todos".

FABIOLA CAMPILLAI POR PROCESO JUDICIAL: "ENCONTRAMOS QUE VA LENTO, TODAVÍA NO TENEMOS UNA FECHA PARA EL JUICIO"

Según Fiscalía, el otro oficial, Jaime Fernández, es el que daba instrucciones y sería el que se escucha de fondo en el audio ambiente. Él no ha sido formalizado en esta causa.

La abogada de Fernández, Ximena Risco, sostiene que su cliente "finalmente no es objeto de reproche. Quiero dejar en claro también que, como se ha señalado en algunos lugares, él no dio la orden de dar disparo a la señora Campillai y él solamente se encontraba prestando apoyo frente a una situación de orden público que se encontraba desbordada en la comuna de San Bernardo".

Para Fabiola, todo este proceso judicial "ha ido lento. Todavía encontramos que va lento, todavía no tenemos una fecha para el juicio. El señor Maturana todavía sigue viviendo en su casa como si nada, porque aparte de tener un arresto domiciliario, él sigue haciendo su vida normal".

A la lesión en sus ojos, se suma que hace poco Fabiola tuvo un cuadro de meningitis. Antes de eso, arrojó positivo por coronavirus. Tras superar todas estas adversidades, Fabiola se tomó el tiempo para opinar sobre la salida del general Mario Rozas: "Nunca se comunicó con nosotros. Él tenía que haber salido antes. Solamente ahora que hirieron a dos niños a él lo sacaron siendo que hay mucha gente que ya no está".

El plazo de investigación se amplió prudencialmente en 60 días. Fabiola, por el minuto, descarta pasar otra vez por el quirófano. Sólo estar tranquila junto a los suyos.