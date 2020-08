"Ni el Gobierno ni Carabineros se me acercaron", dijo la mujer que perdió la vista tras un ataque de la policía, agregando que la institución "desde un principio entorpeció la investigación".

Fabiola Campillai: "El carabinero que me disparó es un delincuente (...) el Alto Mando sabía todo"

28.08.2020

Fabiola Campillai entregó una declaración pública respecto a la detención del ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, acusado de ser el responsable del ataque la dejó ciega, aseverando que el aludido "es un delincuente", subrayando que "el Alto Mando sabía todo".

Según dijo la víctima, la captura de Maturana le permite tener mayor "esperanza" de que "haya justicia por mí y por las más de 400 personas que sufrieron traumas oculares" por parte de la institución.

Asimismo, destacó que "ni el Gobierno ni Carabineros se han acercado a mí", complementando que la institución policial "desde un principio entorpeció la investigación".

"Aquí hay mucha más gente invlucrada. El video estaba desde el primer día, donde se ve cómo me dispararon. El Alto Mando sabía de esto, entonces sé que hay más responsables", manifestó Campillai.

De igual manera, destacó que los uniformados "no se mandan solos, puesto que se siguen protocolos que acá no se siguieron".

"Realmente ya no necesitamos que nos apoyen, pero si lo quieren hacer deben hacerse parte de las demandas por el caso", añadió.

Campillai pidió que a Maturana "no solo lo den de baja, él tiene que estar en la cárcel. Es un delincuente, me dañó mi vida para siempre".

La afectada recordó los momentos en que, mientras estaba en el hospital ante los daños a sus ojos, escuchó que los uniformados involucrados seguían en sus funciones, situación que catalogó como "una burla".

"Sin duda se desconfía de la justicia, pero su detención permite tener más esperanza", manifestó Campillai, aseverando que "nos parece increíble que solo haya sido apartado por no prestar auxilio siendo que él fue quien disparo y ellos lo tienen claro".

Finalmente, dijo estar en proceso para retomar paulatinamente su vida tras la agresión sufrida, para lo cual recibe diariamente diversas ayudas.

"Mi recuperación va bien gracias a Dios. Estoy tomando clases de computación, espero seguir desarrollándome porque esto me cambió toda la vida. No quiero ser un estorbo, alguien que molesta, sino ayudar y trabajar como siempre lo he hecho", sentenció.