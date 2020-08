Fabiola Campillai emplaza a general Rozas por gestión en Carabineros: "Les dio alas para que hicieran lo que quisieran"

"Él también debiera dar explicaciones", señaló en conversación con canal 24 Horas. Además, aseguró que desde el Gobierno "no hemos recibido ningún llamado" y que "no se han hecho parte de nada".

En entrevista con canal 24 Horas, Fabiola Campillai, vecina de San Bernardo que en noviembre pasado perdió la visión en sus dos ojos tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro de parte de efectivos de Carabineros durante un operativo en el marco de las manifestaciones surgidas tras el estallido social.

La mujer se mostró conforma y "contenta" por la detención y formalización de Patricio Maturana, el ex capitán de la institución acusado del disparo que la cegó. Sin embargo, recalcó que "aunque él esté preso no me va a devolver mis ojos, pero hay un poquito de esperanza, de justicia".

Consultada respecto a qué espera de la justicia de ahora en adelante sobre su caso, sostuvo que "esperamos que agilice el tema del juicio y que todo se haga mejor de cómo ha sido hasta ahora, porque hemos esperado mucho. Hemos esperado harto, que esto siga su curso y no se alargue más".

Si es que piensa que hay más responsables por la agresión en su contra, señaló que "aparte del capitán Fernández, también hay otras personas al mando de esto. Hay un piquete completo que no prestó ayuda, no se siguieron los protocolos y esto que me haya disparado ellos ya sabían desde el primer momento, y callaron y mintieron. Aquí hay más culpables".

"EL GOBIERNO TAMBIÉN PODRÍA HACERSE PARTE DE ESTA QUERELLA, Y NO LO HAN HECHO"

En cuanto a si ha recibido visitas o colaboración de parte del Gobierno en todo este proceso, Campillai indicó que "ellos nunca se han acercado a nosotros, ni Carabineros ni de parte del Gobierno. Jamás nos han llamado, no hay ninguna palabra para nosotros. No han hecho ningún esfuerzo para estar con nosotros".

Al momento de referirse a la gestión y el actuar en su caso del general director de Carabineros, Mario Rozas, fue categórica: "Él también le dio mucha confianza a sus carabineros y les dio alas para que hicieran lo que quisieran desde el 18 de octubre en adelante. No solamente conmigo y Gustavo, sino a todas las víctimas de daños oculares. Él también debiera dar explicaciones".

Sobre el Ejecutivo, fue más allá y manifestó que "ellos no han estado nunca, no se han hecho parte de nada. Ellos también podrían hacerse parte de esta querella, y no lo han hecho". También niega que la hayan contactado: "No hemos recibido ningún llamado de parte de ellos, nada de parte de ellos. Ni antes ni ahora".

Por último, la mujer valoró su evolución y cómo se ha ido recuperando de las lesiones, aunque existe el riesgo de que tenga que enfrentar más intervenciones quirúrgicas: "Gracias a Dios mi evolución ha sido buena, ha sido buena mi recuperación. Mi evolución médica ha sido buena. Queda mi operación por las prótesis y levantamiento de párpados".