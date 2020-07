Fabiola Campillai por registro que muestra disparo de lacrimógena: "Para mí justicia sería que me devolvieran mis ojos"

"Tampoco entendemos cómo, habiendo un video, no haya ningún sancionado" señaló la afectada en exclusiva con 24 Horas, tras conocerse los registros de una cámara GoPro de Carabineros que desmiente la primera versión entregada por estos en una primera instancia, la que el Capitán Maturana indicó que no le prestó atención a la mujer porque no la vio, siendo que en los comentarios de los uniformados durante el operativo comentan este hecho.

24Horas.cl Tvn

09.07.2020

"Para mí justicia sería que me devolvieran mis ojos" dijo Fabiola Campillai en exclusiva con 24 Horas, al conocerse la viralización de un registro en el que se ve el operativo realizado por Carabineros, quienes le dispararon una bomba lacrimógena mientras ella se dirigía a tomar la micro acompañada de su hermana a fines de noviembre del año pasado.

Campillai, dijo que la publicación de este video es, "por un lado es bueno, porque las redes sociales ayudan a hacer presión para que esto (la investigación) pueda apurarse. Por otro lado también es malo, porque este video es parte de la investigación. La verdad no entendemos cómo se filtró".

"Tampoco entendemos cómo, habiendo un video, no haya ningún sancionado, no haya ningún carabinero congelado, ni el carabinero que me disparó, que ya se sabe quien es, ni el grupo que me acompañaba ese día", indicó la afectada, quien además señaló que esa patrulla "sigue operando, siguen saliendo a la calle, siguen haciendo su vida normal, mientras que yo he tenido que aprender a vivir de nuevo".

En ocho meses, Fabiola ha tenido que volver a empezar junto a su esposo y a sus tres hijos. Sus múltiples fracturas y golpes la tuvieron meses lejos de casa y de a poco trata de salir adelante y buscar justicia.

"Tengo mucha fé en Dios, en que se hará justicia, para que nunca más en Chile exista otra Fabiola que tenga la mala suerte de encontrar de frente a un ser asesino", expresó.

El Registro

Desde el 26 de noviembre de 2019, desde que Fabiola Campillai fue impactada por una bomba lacrimógena disparada por un piquete de Carabineros, se sabía de la existencia de una cámara GoPro que había registrado los hechos.

El programa La Voz de los que sobran tuvo acceso al video que muestra el procedimiento que acabó con la visión de Campillai. Se observa el primer disparo y quince segundos más tarde un segundo realizado por otro uniformado. Según la publicación, el capitán Jaime Fernández ordena otro más, el cual cae en calle Fermín Vivaceta en la intersección con Ángel Guido, lugar por el que pasaban Fabiola y su hermana rumbo a tomar la micro.

El piquete avanza y la gente comienza a gritar. Un funcionario no identificado comienza a gritar "tranquilo, tranquilo si no le llegó". Luego, radialmente se deja constancia del uso de la "37" refiriéndose" al uso del arma. La central consulta cuanta munición se utilizó y se responde que una.

Más tarde, el capitán Patricio Maturana, según la cita, deja constancia de la utilización de la munición 37. Segundos más tarde, ya sobre el vehículo se escucha "¿Se la pitió, verdad?". Luego de unos segundos de silencio también se oye. "El 'Matu' parece que le pegó, le pegó con una..."

Según la defensa de Campillai, 'Matu' correspondería al propio capitán Maturana. De acuerdo a lo señalado por la abogada Pamela San Martín, no entienden cómo "tras 8 meses de investigación la Fiscalía aún no formaliza a ningún funcionario por estos hechos. Tampoco entendemos entonces, cómo Carabineros mantiene en funciones todavía a las personas que inclusive, según consta en el mismo video, habrían participado en estos deleznables hechos".

Tuvimos acceso a la carpeta investigativa donde la fiscal Paola Zárate ordena incautar y periciar las carabinas Lanza-gases utilizadas por los capitanes Patricio Maturana Ojeda y Jaime Fernández Sepúlveda.

Además la PDI también se ha dado la tarea de analizar las armas utilizadas ese día. Han sido nueve los carabineros a los que se les ha tomado declaración, pero aún no hay imputados en la causa.

En tanto, el subsecreatrio Juan Francisco Galli indicó que han puesto "mucho énfasis en que las investigaciones lleguen a un resultado oportunamente, ojalá lo más rápidamente posible se esclarezcan las circunstancias en que se dieron estos hechos y ojalá se determinen los responsables si es que los hubiera".

Tras el registro quedan varias interrogantes, la principal es porque las declaraciones recolectadas por la Fiscalía al capitán Maturana en primera instancia habría asegurado que no vio a ninguna mujer herida y que por eso no le brindaron auxilio, si los comentarios hechos por sus compañeros dan a entender que al menos algunos de ellos si se percataron de lo ocurrido.