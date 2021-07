Fabiola Campillai reúne firmas para candidatura senatorial: "Queremos leyes que vayan en apoyo del pueblo"

24Horas.cl Tvn

26.07.2021

Este lunes el Servel oficializó entre los patrocinios de candidaturas independientes, la opción de Fabiola Andrea Campillai Rojas como alternativa a Senadora.

La opción de Campillai es por la circunscripción senatorial 7 de la región Metropolitana y se habría gatillado hace pocos días atrás: "lo decidimos hace dos semanas atrás más o menos, y anoche ya mandamos la solicitud de inscripción del Servel", dice la ahora pre candidata.

En conversación con 24horas.cl explicó que la idea no es originalmente suya, sino que "nace de la Lista del Pueblo, ellos vinieron a proponerme esto (...) también me dijeron que era un poco para la justicia, no tan solo para mi (...) la justicia es para mi y todas las personas que han sido dañadas por carabineros".

Sin embargo, recalca que hay una motivación personal que la llevó a tomar la decisión: "es la justicia, y poder legislar para la gente del pueblo, no para unos pocos y que se acabe esta jerarquía que hay en el país (...) queremos leyes que nos ayuden y que vayan en apoyo de todo el pueblo".

Aclara que en su caso se trata de una opción totalmente independiente porque "ningún partido político, ningún color político me representa".

Sobre su eventual salto al Congreso de Valparaíso, Fabiola dice que "sería un salto bien grande, pasar de ser madre, esposa, de trabajo, pasar a querer cambiar todo es un paso muy grande", por lo que ya tiene contempladas "clases de política, de todo y en muy poco tiempo voy a tener que aprender a usar mi notebook y prepararme para lo que viene".

Respecto a la recolección de firmas que finalmente concreten su candidatura a las elecciones parlamentarias de noviembre dijo que "estamos pidiendo ahora para que la gente nos ayude y la Lista del Pueblo también nos ayudará".

Finalmente, Fabiola Campillai indicó que el lema de su campaña sería: "justicia ahora".