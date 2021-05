Falsos PDI entran a casa y protagonizan violento asalto en Quinta Normal

24horas tvn

31.05.2021

Un grupo de delincuentes realizó un violento asalto la noche del domingo en la comuna de Quinta Normal, ingresando a una vivienda haciéndose pasar por personal de la PDI para supuestamente fiscalizarla.

Según los antecedentes policiales, en el domicilio se encontraba un matrimonio de adultos mayores junto a sus dos hijos. Uno de ellos logró reducir a uno de los delincuentes, momento en el que se produjo un forcejeo entre los delincuentes y las víctimas.

A pesar de portar armas, los antisociales no dispararon, por lo que se presume que eran de fogueo.

“Yo estaba con mi marido tomando once cuando entran unos tipos gritando. Entraron dos y me encañonaron preguntando por la plata. Lo único que pedían era plata”, narró una de las víctimas.

Finalmente, los delincuentes se dieron a la fuga y aún no hay detenidos por el hecho, mientras que los afectados resultaron son lesiones leves.