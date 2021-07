Falta de stock: Paris apunta a municipios que usaron vacunas Pfizer a quienes no correspondían

Beatriz Stange

28.07.2021

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que existen municipios que han vacunado a población que no corresponde con la inmunización de Pfizer y que, por ello, hoy están sin stock.

"Con Pfizer es la situación más delicada. Vamos a dar a conocer todos aquellos municipios que utilizaron Pfizer con personas que no correspondía utilizar. No estoy acusando a ningún municipio, pero estoy pidiendo a los alcaldes que se coordinen mejor con el personal de salud y que respeten el calendario", aseguró el secretario de Estado.

"Nosotros entregamos las cantidades de dosis en relación a la población que hay en cada municipio. Si alguna ocupa esa vacuna en alguien mayor a 18 años, obviamente le van a faltar", argumentó.

Asimismo, enfatizó que "tenemos cientos de miles de vacunas de AstraZeneca, pueden retirar todas las que quieran. Sinovac sí es probable que no tengamos en algunos municipios".

Ministro de Salud: "Rezagada es la persona que le correspondía vacunarse en mayo o junio y no lo hizo. La persona rezagada, que no se quiso vacunar o que no pudo, esa persona no se puede vacunar esta semana".



Sigue la señal en vivo https://t.co/LmtXsczfXd pic.twitter.com/RyNIFAXEOc