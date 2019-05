Familia busca a abuelo con demencia senil desaparecido tras el temporal de viento en La Florida

24Horas.cl Tvn

30.05.2019

Familia busca a abuelo con demencia senil desaparecido desde el mediodía de este miércoles tras el temporal de viento en la comuna de La Florida.

De acuerdo a lo relatado por su esposa al matinal Muy Buenos Días de TVN, pasado el mediodía de este miércoles, el hombre de 74 años "se fue al paradero y tomó una micro, no supimos en qué minuto salió y no ha llegado, lo hemos buscado por todas partes y no aparece".

La mujer además expresó su preocupación porque el anciano "le tiene miedo a la lluvia, como está enfermo de demencia senil, todo le asusta".

Una de las hijas logró contactarse con el desaparecido, pero estaba desorientado y después se le descargó su celular antiguo. "Habló con una de mis hijas por teléfono, le contestó y dijo que iba en una micro E02, pero dijo que era de color roja, entonces estamos confundidos porque esa micro es verde".

El hombre fue visto por última vez vestido con jeans negro, chaqueta negra, zapatillas cafés y un gorro negro con líneas amarillas.

"Primera vez que se pierde y no llega a la casa. Estamos sufriendo mucho todos acá. Por favor ayúdenos a encontrar a mi esposo, que debe estar asustado, con frío, por favor", expresó la mujer al matinal.

El matinal de TVN inició una campaña para localizar al abuelo. En caso de tener información, se puede hacer llegar a través de las redes del programa o en su Whatsapp +56941159517.