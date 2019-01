Familia de joven asesinado en Estación Central pide ley para los "portonazos"

24Horas.cl Tvn

29.01.2019

Conmoción ha generado entre los vecinos de Estación Central y en redes sociales la petición de Irma y Luis, padres del joven asesinado en un portonazo, de crear una ley con su nombre, la "Ley Fabián".

Los padres de Fabián González piden que la iniciativa "antiportonazos", aprobada en la Cámara de Diputados y que será revisada en el Senado, condene también los homicidios agravados.

Es por esto que en el programa "Muy Buenos Días" hicieron un llamado a marchar este martes a las 19 horas con polera blanca en la Plaza de la Ciudadanía, frente al palacio de La Moneda.

Además, le solicitaron al Presidente Sebastián Piñera que detenga la violencia.

"A mi hijo me lo mataron en la puerta de mi casa. No se puede vivir en este país, no se puede comprar un vehículo, hay que poner cámaras, hay que vivir encerrado las 24 horas, nosotros tenemos que hacer la gestión del presidente", afirmó Irma.

"Seguramente a estos tipos los van a encontrar, les van a dar tres años, y en tres años van a volver a lo mismo", expresó un tío del joven asesinado.

En el mismo programa, el senador Felipe Kast ofreció su apoyo a la causa de los padres y manifestó que es posible vincular los delitos en la misma ley.

El portonazo que terminó con la vida de Fabián

Fabián González,de 22 años y estudiante de ingeniería en telecomunicaciones, fue asesinado tras ser interceptado cuando llegaba a su casa y ser víctima de un portonazo.

La noche del pasado martes 22 de enero, el joven regresaba a su casa en Villa Portales y fue recibido por su madre. Fue ahí cuando tres delincuentes lo interceptaron para robar el vehículo y sin motivo, ya que Fabián no forcejeo ni mostró resistencia, lo balearon en el abdomen y huyeron en el auto. La madre fue testigo del hecho y gritó por ayuda pero nadie salió.

Finalmente los padres llevaron a su hijo al Hospital San Juan de Dios pero murió por la gravedad de las heridas.

Horas después del portonazo, Bomberos encontró en la comuna de Lo Espejo el auto completamente quemado y el hecho sigue en investigación pero no hay detenidos ni sospechosos por el asesinato del estudiante universitario.