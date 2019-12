Familia de profesor imputado por golpear un torniquete en el metro lleva el caso a la Corte Suprema

24Horas.cl Tvn

05.12.2019

Tras presentar un recurso de amparo el pasado martes 3 de diciembre a la Corte de Apelaciones de San Miguel, y siendo este rechazado, la defensa de Roberto Campos Weiss, el profesor de matemáticas imputado por golpear torniquetes en la estación San Joaquín del metro, apelará a la Corte Suprema.

Es así como este viernes 6 de diciembre (fecha que debe ser ratificada) se efectuará la audiencia para apelar el amparo que busca sacar al docente de la cárcel de alta seguridad mientras se investiga su caso. "Necesitamos algo de luz, confiamos en esta instancia más que en ninguna anterior, ponemos nuestra esperanza de justicia en la corte suprema" declara la madre del profesor, Patricia Weiss.

Campos, acusado de infringir la Ley de Seguridad del Estado y quien no cuenta con antecedentes penales, se le mantiene en prisión preventiva desde el pasado 29 de octubre.

"Lo que hacen con Roberto es desmedido y muy grave, ya que lo que aquí corresponde es aplicar una multa por el daño ocasionado. Un ciudadano sin antecedentes penales, imputado por pegarle, en medio de una manifestación social, a un torniquete, que además ya estaba roto, no puede ser el “Gran Caso del Estado de Chile” en medio de un estallido social tan impactante como el que vivimos” comenta Claudia Campos, hermana del imputado.

"Roberto no buscaba, bajo ningún punto de vista, ni derrocar al Gobierno, ni llamar a elecciones, sino que ese día manifestó su legítimo derecho a protesta”, explica Mario Araya, quien junto a Cristián Basualto conforman el equipo de defensores públicos a cargo de su representación.

Entre los argumentos que esgrime la familia para que Roberto sea juzgado bajo reclusión domiciliaria, está el hecho de que el profesor cuenta con arraigo social, es un ciudadano funcional, no milita ni pertenece a ningún grupo político o grupo que constituya un carácter político subversivo y es un profesional de la educación que ejerce su actividad de manera autónoma.

“Él tuvo una reacción humana y sólo se manifestó actuando de manera individual, como miles de chilenos lo hemos hecho estos días. No establecer para él, al menos el arresto domiciliario, mientras se investiga la causa, constituye una grave vulneración de sus derechos como ciudadano de Chile”, señala su familia.

LOS HECHOS

El 29 de octubre, Campos fue detenido por su participación en las protestas ocurridas el día 17 de octubre en la estación de metro San Joaquín, donde se manifestó ocasionando daños materiales a torniquetes junto a otros manifestantes con quienes, supuestamente, Campos Weiss no tenía ni tiene ninguna vinculación.

La familia del educador menciona como antecedente importante a considerar que la estación de metro que sufrió daños en los torniquetes durante esa manifestación se mantuvo cerrada desde las 20:00 horas del jueves 17, y se reabrió el viernes 18 a las 8 de la mañana.

"El funcionamiento del metro ese jueves se vio interrumpido desde las 20hrs, aproximadamente, no porque el metro en sí sufriese algún daño o inconveniente, sino porque no se podía cobrar por el servicio, pero el metro no dejó de funcionar", recalca Claudia Campos.

Desde el entorno del profesor recalcan también que los hechos que lo involucran "no están en ningún sentido correlacionados con otros incidentes que hayan o puedan vulnerar gravemente la seguridad interior del Estado", concluyendo que no procede aplicar la Ley de Seguridad del Estado.

La familia de Campos agradeció "todo el apoyo recibido por miles de personas, y muy en especial a los artistas y técnicos audiovisuales que hicieron posible la realización del video de apoyo que está siendo viralizado en redes sociales ampliamente".

Como parte de las muestras de solidaridad y apoyo hacia el profesor de matemáticas,su círculo está haciendo un llamado público a manifestarse pacíficamente en la Corte Suprema mientras se realiza la apelación al recurso de amparo.